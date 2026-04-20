Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de abril

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación, luego de una semana que tuvo un alza en el cierre pero acumuló una baja de $5. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.
Se trató de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.
En material local, el Gobierno recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.462,24, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.412,53.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.367.