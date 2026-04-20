20 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de abril

El oficial opera a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, en un nuevo comienzo de semana con tensión internacional ante la expectativa por lo que ocurra en Medio Orienta.

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El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en lo que va del año.
El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en lo que va del año.Pexels
El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.
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dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos en abril.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.462,24, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.412,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.367.

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