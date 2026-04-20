20 de abril de 2026 Inicio
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El BCRA acumuló 70 jornadas consecutivas comprando dólares y superó los u$s6.100 millones en 2026

El BCRA sumó u$s131 millones este lunes con 70 jornadas consecutivas de compras de dólares y cubriendo más de la mitad de su meta anual, aunque el impacto en reservas netas se ve limitado por pagos de deuda y factores externos.

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El BCRA fortalece reservas con 70 díasconsecutivos de compras de divisas. 

El BCRA fortalece reservas con 70 días consecutivos de compras de divisas. 

En medio de un contexto de inflación y morosidad bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un ritmo sostenido de compras de dólares que ya cubre más de la mitad de su meta anual, aunque el impacto en reservas netas se ve limitado por pagos de deuda y factores externos. La entidad adquirió u$s131 millones este lunes con 70 jornadas consecutivas de compras de dólares.

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La estrategia busca fortalecer reservas, estabilizar el mercado cambiario y reactivar el crédito, en un contexto de alta inflación y creciente morosidad bancaria. En lo que va de este 2026, el BCRA sumó u$s131 millones y ya acumula más de 6.100 millones de dólares en total. Aunque las reservas brutas rondan los u$s45.747 millones, se vieron afectadas por pagos de deuda y variaciones de activo.

dolar blue billetes divisas dolares

Para sostener las compras de dólares, el Banco Central emitió pesos sin aplicar medidas de control. Al mismo tiempo, el Tesoro colocó bonos en moneda local para absorber parte de ese dinero y evitar que aumente demasiado la cantidad de pesos en circulación, buscando así contener la presión sobre el dólar y la inflación.

Con la cosecha gruesa empezando, el Gobierno de Javier Milei aprovecha para comprar más dólares y sumar reservas. Esto ayuda a sostenerlas, pero también puede mantener el dólar en un nivel alto en medio de la inflación. El tipo de cambio oficial subió a $1.376, mientras que los dólares paralelos se movieron entre $1.410 y $1.468.

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