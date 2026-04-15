El FMI aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo con Argentina y prepara el desembolso de u$s1.000 millones

En un comunicado, el organismo señaló que las partes “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados”. El directorio será el encargado de destrabar el envío del dinero.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI) aprobó este miércoles la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina y se encamina a desembolsar u$s1.000 millones para las arcas del Gobierno. La noticia fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Washington para ultimar las negociaciones y reunirse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

Caputo viaja a la asamblea del FMI en busca de destrabar un desembolso de u$s1.000 millones

En un comunicado, el FMI señaló que las partes “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados ”. Ahora será el propio directorio el encargado de destrabar y definir los detalles sobre el envío del dinero.

"Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país", señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X, donde extendió los agradecimientos a Kristalina Georgieva, Dan Katz, Luis Cubeddu y "a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement".

En el escrito, el Fondo enfatizó que el Gobierno " logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes , incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”.

IMPORTANTE! Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar…

"Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los u$s5.500 millones en lo que va del año", agregaron.

Sobre el final del comunicado, el FMI habló de "acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para consolidar los notables logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023". "Las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento, al tiempo que apoyarán el acceso oportuno de Argentina a los mercados de capitales en condiciones más favorables", sumaron.

El paquete de políticas que el FMI acordó con Argentina

En material fiscal, el organismo mantiene que "el saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica".

Para los próximos meses, espera que "las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal.

La política monetaria se seguirá fortaleciendo con medidas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito. Se seguirá apoyando el proceso desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia en la publicación de los informes trimestrales donde se evaluará el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario.

En el frente externo, el FMI proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos u$s8.000 millones en 2026, "gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de u$s10.000 millones, en consonancia con la monetización prevista de la economía".

Banco central de la república El Banco Central se prepara para recibir un nuevo desembolso del FMI.

Sobre el financiamiento, advirtieron, "se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales".

De esta manera, el organismo concluye que "los importantes avances logrados en la desregulación y apertura de la economía, las reformas en curso tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo el aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento".