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Tras una disputa, un participante de un reality show ahorcó a una compañera en vivo

El dramático episodio ocurrió en la cadena Rtvpink de Serbia, en un reality similar a Gran Hermano, y puso en debate la reacción de la producción.

El ataque del jugador a su compañera de reality se hizo viral en redes.

El ataque del jugador a su compañera de reality se hizo viral en redes.

Redes sociales

Un episodio de violencia física se vivió en un reality cuando uno de los participantes ahorcó a su compañera y tuvo que intervenir la seguridad. Las imágenes se hicieron viral en redes por la abierta agresión en el juego de convivencia.

La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita.
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El hecho sucedió en el ciclo Elita, en la cadena Rtvpink en Serbia, similar a Gran Hermano, cuando dos jugadores empezaron una pelea verbal y después el hombre intentó ahorcar a joven y dejó a todos en shock.

En el momento del ataque, el jugador se arrojó sobre la cama de una de sus compañeras y tras un cruce de palabras, empezó a golpearla y la agarró del cuello desde atrás.

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Ataque en el reality de Serbia: el debate en redes

La violencia en el reality de Serbia, con un se rompió el protocolo e ingresaron varios agentes de seguridad para rescatar a la víctima, que salió ilesa. Enseguida el incidente se puso en debate entre los usuarios de redes: apuntaron a la producción y los límites del juego. Entre las críticas se habló de la lenta respuesta de los productores y los criterios de la selección de los participantes.

El reality, similar a Gran Hermano, denunciado por violencia física

Elita es un reality show de convivencia extrema producido por RTV Pink en Serbia, famoso por sus cámaras encendidas las 24 horas y altos índices de audiencia. Similar a Gran Hermano o La Casa de los Famosos, el formato generó controversia por episodios de violencia física y verbal en vivo.

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