18 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de abril

En una jornada sin operatoria oficial, la divisa mantiene los valores de cierre del viernes: $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación. En tanto, el dólar blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal.

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El dólar cotiza por debajo de los  $1.400. 

El dólar cotiza por debajo de los  $1.400. 

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El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación y mantiene los valores del cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.

El dólar cierra una semana estable y sin grandes cambios. 
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El dólar cerró la semana debajo de $1.400

Durante los últimos siete días, en el segmento mayorista la divisa sufrió la volatilidad cambiaria y cotizó a $1.364,50 (+0.48%), lo que marcó una suba tras varios retrocesos en las últimas nueve ruedas bursátiles.

dolar blue billetes divisas dolares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.462,24, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.412,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.367.

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