Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de abril

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En una jornada sin operatoria oficial, la divisa mantiene los valores de cierre del viernes: $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación. En tanto, el dólar blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal.

El dólar cotiza por debajo de los $1.400.

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación y mantiene los valores del cierre del viernes , al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.

El dólar cerró la semana debajo de $1.400

Durante los últimos siete días, en el segmento mayorista la divisa sufrió la volatilidad cambiaria y cotizó a $1.364,50 (+0.48%), lo que marcó una suba tras varios retrocesos en las últimas nueve ruedas bursátiles.

Se trató de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.

En material local, el Gobierno recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria .

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.462,24, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.412,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.367.