Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de abril
En una jornada sin operatoria oficial, la divisa mantiene los valores de cierre del viernes: $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación. En tanto, el dólar blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal.
El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación y mantiene los valores del cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.
Durante los últimos siete días, en el segmento mayorista la divisa sufrió la volatilidad cambiaria y cotizó a $1.364,50 (+0.48%), lo que marcó una suba tras varios retrocesos en las últimas nueve ruedas bursátiles.