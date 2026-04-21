Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 21 de abril
La divisa operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, mismo valor que el día anterior. En tanto, en el segmento mayorista, cayó tras dos subas consecutivas y el blue continúa estable.
El dólar minorista cotizó este martes a$1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación, luego de un comienzo de semana al alza. Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa cayó tras dos subas al hilo, perdió $1,5 y operó a $1.375,5.
En cuanto a los dólares financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) cotizó a $1.470,67 mientras que el MEP operó a $1.415,84. y el blue encadenó tres jornadas sin subas, y cerró estable a $1.410.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.375,5.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.820.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.470,67, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.415,84.