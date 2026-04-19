Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de abril

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El oficial opera a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, tras una semana que cerró al alza pero acumuló una baja de $5.

El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.

El dólar oficial cotiza a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes . Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de abril

Durante los últimos siete días, en el segmento mayorista la divisa sufrió la volatilidad cambiaria y cotizó a $1.364,50 (+0.48%), lo que marcó una suba tras varios retrocesos en las últimas nueve ruedas bursátiles.

Se trató de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.

En material local, el Gobierno recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria .

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial atraviesa abril sin sobresaltos.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.462,24, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.412,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.367.