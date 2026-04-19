19 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de abril

El oficial opera a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, tras una semana que cerró al alza pero acumuló una baja de $5.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.

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El dólar oficial cotiza a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.

El dólar cotiza por debajo de los  $1.400. 
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Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial atraviesa abril sin sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa abril sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.364,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.462,24, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.412,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.367.

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