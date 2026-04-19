Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de abril
El oficial opera a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, tras una semana que cerró al alza pero acumuló una baja de $5.
El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.
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El dólar oficial cotiza a$1.330 para la compra y $1.380 para la venta en Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también ubican arriba de los $1.400.
Durante los últimos siete días, en el segmento mayorista la divisa sufrió la volatilidad cambiaria y cotizó a $1.364,50 (+0.48%), lo que marcó una suba tras varios retrocesos en las últimas nueve ruedas bursátiles.