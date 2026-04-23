Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: declara por cuarta vez Leopoldo Luque

El neurocirujano expondrá frente al Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro para responder a las acusaciones de Gianinna Maradona. También prestarán testimonio tres policías y un médico.

Si bien desde que comenzó el juicio Luque se pronunció, esta vez hará un descargo más extenso.

En la cuarta jornada por el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona , el neurocirujano Leopoldo Luque declarará por cuarta vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. También prestarán testimonio tres policías y un médico.

Juicio por la muerte de Maradona: los audios de Luque que contradicen su defensa

En línea de su estrategia, el exmédico del Diez responderá a las acusaciones que hizo Gianinna Maradona y también continuar con su estrategia para referirse a su rol respecto a la salud de Diego.

Más allá que el Tribunal le pidió que sus declaraciones no se volvieran sistemáticas para no obstaculizar la fluidez del debate, el profesional ya adelantó, a través de sus abogados, que declarará “cuántas veces sean necesarias” con la intención de aclarar cada acusación que se haga en su contra o prueba que lo comprometa.

En la última audiencia, la hija del extécnico de la Selección con Claudia Villafañe, declaró durante seis horas, lloró , apuntó contra Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov y protagonizó cruces con el defensor Francisco Oneto.

“Lo veía bastante mal a mi papá. El 10 de octubre de 2020, hablé con él y me dijo que cumplía años ese día. Lo llamé a Luque y le dije que estaba perdido en tiempo y espacio”, sostuvo e insistió en que su padre “estaba muy mal, su salud estaba cada vez peor”.

Además, aseguró que en el country San Andrés “no había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco una ambulancia”: “El baño estaba abajo más cerca de la entrada, tapiaron la ventana del playroom para que parezca una habitación. Fuimos con Jana y había olor a pis en la habitación. No estaba acondicionado para una internación domiciliaria”.

De acuerdo a su relato, el 25 de noviembre de 2020 cuando falleció el astro argentino, el cuerpo se encontraba “hinchado”, “tenía las manos deformadas” y “su panza parecía que explotaba”.

Gianinna Maradona

Segundo juicio por la muerte de Maradona: quiénes declararán este jueves

Además de la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque, también se prevé que pueda concurrir a los Tribunales de San Isidro Juan Carlos Pinto, el médico de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción de Diego Maradona y quien no tuvo la posibilidad de declarar anteriormente por la sorpresiva estrategia de Luque y la extensión del testimonio de Gianinna Maradona.

Al mismo tiempo, se espera que presten declaración testimonial el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías; el encargado de Policía en zona norte, Lucas Rodrigo Borge; y el jefe de la Policía Científica, Cristian Méndez.

El año pasado, Borge expresó que entró al dormitorio del excampeón del mundo y lo encontró cubierto con una sábana blanca, vestido con un short deportivo y una remera negra: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.

Por su parte, Farías afirmó que se trasladó hacia la casa del capitán luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación. El hombre opinó que el cuerpo de Maradona parecía un “bulto prominente”. “Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”, aseguró.

Por otro lado, el psicólogo Carlos Díaz, que en un principio iba a realizarse este jueves, se postergó para el martes 28 de abril.