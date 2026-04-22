Luis Brandoni dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat confirmaron que el actor completó el rodaje de la secuela de Nada, titulada Todo, antes de morir. La producción de Disney+ se filmó en Nueva York y contará con la participación póstuma de la estrella argentina.

Luis Brandoni y Robert De Niro aparecerán juntos en Todo, la secuela de la serie Nada.

Luis Brandoni, quien falleció hace pocos días , dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro, Nada, según confirmaron los realizadores de la ficción. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat aseguraron que el actor completó el rodaje de la secuela, titulada Todo, que llegará en poco tiempo a Disney+.

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Esta nueva entrega de la comedia traslada su escenario principal desde Buenos Aires hacia la ciudad de Nueva York. El protagonista tendrá su actuación póstuma en la serie, tal como sucederá con su participación especial en El encargado, protagonizada por Guillermo Francella.

La filmación de los episodios se llevó a cabo durante septiembre del año pasado en un clima de total silencio profesional por parte de la producción. "Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande", manifestaron los creadores sobre el trabajo final del actor que se convirtió en una emocionante sorpresa.

En esta secuela, el personaje de Manuel Tamayo Prats, interpretado por Brandoni, abandona la situación de escasez para explorar un mundo de muchísima abundancia económica. La trama contará nuevamente con Majo Cabrera como Antonia y la estrella internacional Robert De Niro, quien vuelve como el narrador y fiel amigo Vincent Parisi.

El vínculo entre ambos actores fue fundamental para el éxito de esta colaboración que traspasó las fronteras de la pantalla. Lito Cruz recibió a De Niro en una obra argentina y allí se conocieron. Después, la hospitalidad del actor estadounidense durante los años '80 consolidó una amistad que duró hasta los últimos días del actor argentino.

El origen de una amistad histórica entre Brandoni y De Niro

El gesto que consolidó el afecto entre Luis Brandoni y Robert De Niro ocurrió en 1986, cuando el argentino filmaba en Estados Unidos y recibió una invitación inesperada para cenar.

"Él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta Bianchi y una de mis hijas", recordó Brandoni. Esa Nochebuena compartida marcó el inicio de una amistad que nació del respeto mutuo y siguió con el debut de De Niro en televisión.

Embed - NADA: Brandoni y De Niro

El último adiós de Susana Giménez al "actor más argentino"

Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con un mensaje muy emotivo a pocas horas de conocerse la noticia de su fallecimiento. La diva lamentó profundamente la pérdida de "un irrepetible" y recordó con cariño el tiempo en el que trabajaron juntos para la película Esa maldita costilla.

La conductora utilizó su cuenta de Instagram para destacar la trayectoria de su colega y lo definió como un artista maravilloso que fue feliz trabajando. "Toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo", consideró Susana en redes y agradeció haber presenciado todas sus obras de teatro.

Finalmente, la conductora se sumó al dolor expresado por figuras como Guillermo Francella y envió sus condolencias para el protagonista de Parque Lezama. "Te extrañaremos siempre, Beto querido", escribió la diva para despedir al actor que marcó una era en el espectáculo nacional.