Alarma en Chaco: encontraron una bala en el baño de mujeres de un colegio

Directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 109 Dr. Hugo Mitoire, de la ciudad de Resistencia, dieron aviso a la Policía este miércoles sobre el hallazgo del proyectil calibre 11.25 sin percutar.

La bala fue encontrada sobre el depósito de un inodoro en la escuela chaqueña.

Directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 109 Dr. Hugo Mitoire, de la ciudad de Resistencia , dieron aviso a la Policía este miércoles sobre el hallazgo de una bala en el baño de mujeres . La escena dio inicio a una investigación en el marco de la alerta en varias provincias por las amenazas de tiroteos que se convirtieron en tendencias de redes sociales.

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El proyectil, calibre 11.25, fue encontrado durante la tarde sobre el depósito de un inodoro en el sanitario . Rápidamente, los directivos pusieron en conocimiento a las autoridades policiales.

La bala fue secuestrada bajo las formalidades correspondientes, mientras se dio inicio a una investigación para determinar cómo llegó hasta allí y quién sería el responsable. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni se registraron detonaciones dentro del establecimiento .

Chaco cuenta con un protocolo especial articulado entre la Jefatura de Policía y los Ministerios de Seguridad y Educación. El comisario inspector Eduardo Escobar , del Departamento de Cibercrimen, indicó a Diario Chaco que, como consecuencia de este trabajo, ya se lograron resultados. "Ayer identificamos a cuatro perfiles que subían estos estados a Instagram, donde predominaba el tema de la amenaza con armas de fuego" , informó.

Los padres de estos menores ya fueron notificados de las actuaciones judiciales por el delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal.

"Estamos llegando a los 130 establecimientos donde hubo amenazas. A todas se las toma en un principio como amenazas reales y después se va descartando", precisó Escobar.

Escobar subrayó que estos actos no son broma y tienen consecuencias legales y sociales profundas. En este sentido, advirtió que muchos jóvenes buscan perder días de clases, ser "populares" o ganar seguidores sin ser conscientes del daño que causan.

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