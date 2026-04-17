18 de abril de 2026 Inicio
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Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva tras la segunda revisión del acuerdo del FMI

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la Directora Gerente del organismo financiero. Analizaron el estado del programa pactado y evaluaron los próximos pasos, entre los que se habilitarían u$s1.000 millones para la Argentina.

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Luis Caputo con Kristalina Georgieva en la reunión de negociaciones entre Argentina y el FMI. 

Luis Caputo con Kristalina Georgieva en la reunión de negociaciones entre Argentina y el FMI. 

X: @KGeorgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este viernes una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El encuentro ocurrió tras la segunda revisión del programa que habilitaría un desembolso cercano a los u$s1.000 millones para el país.

Luis Caputo junto al titular del BID. 
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La cita sucedió en un momento clave para la relación entre el Gobierno y el organismo. La administración libertaria intenta reforzar el respaldo externo para encaminar el rumbo económico, que a nivel interno tambalea, y avanzar en una estrategia que le permita afrontar a corto plazo los futuros vencimientos.

Durante la charla, la representante del Fondo y el funcionario argentino repasaron el estado de ejecución del programa vigente con foco en la situación fiscal del país. En tanto, evaluaron los objetivos monetarios y la evolución de las reservas, puntos claves de cara a lo que viene debido a las dificultades que tiene la Argentina para fortalecer su posición frente a los mercados.

Georgieva compartió en su cuenta oficial de X una foto en la que se la ve con Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del BCRA, y ratificó el respaldo de la entidad al acuerdo. La funcionaria señaló que mantuvo una "excelente discusión" con los funcionarios. "Esperamos seguir apoyando las reformas para consolidar la estabilidad y elevar el crecimiento", concluyó la directiva.

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En esa línea, la conversación trató también la siguiente fase del acuerdo vinculada al esquema de pagos y las políticas para mejorar el perfil de vencimientos que aplicará el ministerio. Las alternativas son varias, entre ellas, distintos mecanismos de financiamiento y otras gestiones orientadas a reducir el costo de las obligaciones en dólares que pesan sobre el Tesoro.

Esta reunión con el FMI es parte del programa de facilidades extendidas firmado en 2025 por u$s20.000 millones. El pacto prevé controles periódicos que van de la mano al cumplimiento de metas fiscales y cada evaluación positiva abre la puerta a nuevos giros de divisas por parte del organismo.

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