Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva tras la segunda revisión del acuerdo del FMI El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la Directora Gerente del organismo financiero. Analizaron el estado del programa pactado y evaluaron los próximos pasos, entre los que se habilitarían u$s1.000 millones para la Argentina. Por + Seguir en







Luis Caputo con Kristalina Georgieva en la reunión de negociaciones entre Argentina y el FMI. X: @KGeorgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este viernes una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El encuentro ocurrió tras la segunda revisión del programa que habilitaría un desembolso cercano a los u$s1.000 millones para el país.

La cita sucedió en un momento clave para la relación entre el Gobierno y el organismo. La administración libertaria intenta reforzar el respaldo externo para encaminar el rumbo económico, que a nivel interno tambalea, y avanzar en una estrategia que le permita afrontar a corto plazo los futuros vencimientos.

Durante la charla, la representante del Fondo y el funcionario argentino repasaron el estado de ejecución del programa vigente con foco en la situación fiscal del país. En tanto, evaluaron los objetivos monetarios y la evolución de las reservas, puntos claves de cara a lo que viene debido a las dificultades que tiene la Argentina para fortalecer su posición frente a los mercados.

Georgieva compartió en su cuenta oficial de X una foto en la que se la ve con Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del BCRA, y ratificó el respaldo de la entidad al acuerdo. La funcionaria señaló que mantuvo una "excelente discusión" con los funcionarios. "Esperamos seguir apoyando las reformas para consolidar la estabilidad y elevar el crecimiento", concluyó la directiva.