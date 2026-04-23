La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look La actriz y conductora fue a fondo con la renovación de imagen y apostó por un nuevo color que definitivamente se convertirá en una nueva etapa en su carrera. + Seguir en







El impresionante cambio de look de Flor Peña.

Florencia Peña sorprendió con un cambio de look que marcó una nueva etapa personal. La artista dejó atrás su clásico tono marrón para apostar por un colorado intenso. Compartió el proceso en redes sociales con humor y sin buscar aprobación externa. La transformación generó repercusión entre seguidores y colegas del medio. En un escenario donde la imagen pública forma parte del lenguaje cotidiano de la farándula, Flor Peña volvió a instalarse en la novedad con una decisión que combina estética y mensaje personal. A los 51 años, la actriz y conductora optó por un cambio de look que implicó dejar su tradicional cabello castaño para adoptar un tono colorado, en una transformación que difundió a través de sus redes sociales y que rápidamente se volvió tema de conversación.

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La elección no pasó desapercibida, no solo por el contraste visual con su estilo anterior, sino también por el modo en que la propia Peña decidió presentarlo. Con un mensaje directo a través de las historias de Instagram, la figura planteó que se trató de una decisión tomada sin condicionamientos, en una etapa donde prioriza la libertad personal por sobre las expectativas externas.

Así se ve Flor Peña tras su cambio de look El proceso fue registrado en video y compartido con sus seguidores, donde se la vio en la peluquería mientras avanzaba la transformación. En ese contexto, eligió musicalizar el momento con la popular canción "La Colorada" de la banda Pibes Chorros mientras su peluquero le daba los últimos retoques, en un gesto que aportó un tono cercano y reconocible. La frase que acompañó la publicación, “nadie me lo pidió pero a los 51 quiero ser colorada”, sintetizó el espíritu de la decisión.

Flor Peña pelo colorado Flor Peña pasó por la peluquería para su cambio de look y dejó el proceso registrado en sus redes.

El resultado final muestra una melena colorada, con flequillo largo y puntas desmechadas, que marca un quiebre respecto de su imagen previa, donde predominaban los tonos marrones y un estilo más clásico. En las imágenes anteriores al cambio, se la veía con cabello largo y ondas suaves, en una estética que venía sosteniendo desde hacía tiempo. La reacción en redes fue inmediata, con comentarios que destacaron tanto el resultado como la actitud detrás de la elección. En ese sentido, el cambio de look se inscribe en una tendencia más amplia dentro del espectáculo, donde las figuras públicas utilizan su imagen como forma de expresión y como herramienta para comunicar decisiones personales.

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