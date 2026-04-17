Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de abril

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El oficial cotiza en Banco Nación a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en una semana marcada por la aprobación del FMI de la segunda revisión técnica del acuerdo. Se espera un desembolso de u$s1.000 millones.

El dólar cierra una semana estable y sin grandes cambios.

El dólar minorista cotiza este viernes a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación , tras una rueda de jueves sin cambios , en un contexto de calma cambiaria que confirma la tendencia observada a principios de 2026.

El dólar no encuentra piso: aceleró la baja y se alejó de los $1.400

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.

En el segmento mayorista mayorista, referencia del mercado, la divisa sufrió en la última rueda la volatilidad cambiaria y cotiza a $1.358 (-0.07%), lo que marcó su octavo retroceso de las últimas nueve ruedas bursátiles.

En cuanto a los dólares financieros, tanto el MEP como el Contado con Liquidación (CCL) se ubica por arriba de los $1.400. En tanto, el dólar blue se comercializa a $1.415 para la venta en el mercado informal.

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.358.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.451 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.406

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.367.