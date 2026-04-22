22 de abril de 2026 Inicio
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Mientras se desploma la imagen de Manuel Adorni, Patricia Bullrich asoma como candidata en la Ciudad

Las denuncias que rodean al jefe de Gabinete impulsan un cambio de estrategia en el distrito porteño. Lejos de la idea de sellar una alianza con el PRO, en La Libertad Avanza evalúan impulsar a la senadora como candidata para competir en las próximas elecciones.

Rocío Criado
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Rocío Criado
Bullrich reemplazaría a Adorni como candidata en la Ciudad.

Bullrich reemplazaría a Adorni como candidata en la Ciudad.

X @PatoBullrich

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impacta de lleno en la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las repercusiones del caso, y del deterioro sostenido en la imagen del funcionario, en las filas violetas comienza a ganar terreno la opción de impulsar a la senadora Patricia Bullrich como candidata en un distrito que originalmente estaba reservado para el dirigente cercano a los hermanos Milei.

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Tras obtener el 30% de los votos en las elecciones legislativas porteñas de mayo pasado, Adorni se perfilaba como el candidato natural en ese distrito, en línea con la estrategia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, orientada a consolidar la marca libertaria en todo el país. Si bien en algunos distritos se evalúa abrir el juego a alianzas, la posibilidad de disputarle el control al PRO en la Ciudad se mantiene como un objetivo firme.

Sin embargo, las irregularidades que surgen de la declaración jurada de Manuel Adorni, que suma nuevos capítulos día tras día, junto con sondeos de opinión que continúan deteriorando su imagen, obligan al gobierno de Javier Milei a reorientar sus planes electorales.

En este contexto, se abrió una instancia de tregua y revisión en torno a una eventual candidatura de Patricia Bullrich. Lo cierto es que en el entorno de Karina Milei la exministra de Seguridad era observada con recelo, especialmente tras un verano en el que ganó protagonismo por su rol en la aprobación de iniciativas de peso como la reforma laboral. En ese marco, algunos gestos públicos como el video en tono triunfal y con música de Madonna difundido por la propia Bullrich habrían contribuido a profundizar las diferencias.

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Cerca de la senadora reconocen que en esos meses se tensó el ida y vuelta entre ambos sectores y que desde el Ejecutivo comenzaron a correrla del escenario y a incrementar el posicionamiento de Adorni en la Ciudad. "A Patricia no le gustan las operaciones. Ella va a estar donde tenga que estar", resaltan desde su armado.

Gestos de acercamiento

Dentro de los gestos que empezaron a emerger, la semana pasada se llevó a cabo una reunión entre legisladores, diputados y senadores de la Ciudad en las oficinas libertarias ubicadas en Avenida de Mayo, en la que participaron tanto Karina Milei como Patricia Bullrich, con el foco puesto en las reformas de la agenda porteña. "No se habló de candidaturas. Fue una reunión donde hablamos de la agenda en común y coordinamos los proyectos que vamos a impulsar en la Legislatura", detalló uno de los integrantes. La realidad es que la presencia y difusión del encuentro de ambas fue visto como un punto de acercamiento.

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El recorrido político de Bullrich demuestra que ella juega para su propio equipo. En ese sentido, no solo fue una de las dirigentes del Gobierno que mantuvo distancia de la defensa de Manuel Adorni, sino que además aprovechó para mostrarlo como una figura política débil.

"Él es una persona que recién arranca en política, quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar", sentenció unos días atrás durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Dentro de las opciones sobre la mesa, Bullrich ve con buenos ojos la posibilidad de competir como jefa de Gobierno porteña. Desde sus filas reconocen que "están expectantes" y que en las próximas semanas habrá acciones en el distrito porteño. "Patricia tiene liderazgo y hace lo que tiene que hacer. Ella está en posición de colaborar", subrayan.

Asimismo, sumará algunos viajes internacionales con destino a Chile y Uruguay, en su rol como senadora. La idea es profundizar la agenda después de que pase el Mundial. "Estamos preparando una acción concreta en el territorio", reconocen sobre los próximos pasos en CABA, donde se viene trabajando en su marca personal, hasta que haya una orden concreta para salir a disputar el distrito.

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