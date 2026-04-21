21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El petróleo disparó los pasajes de avión: cuánto aumentaron los viajes aéreos

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está impactando también en la industria aerocomercial a nivel mundial debido al aumento de los costos del combustible. Las aerolíneas están atravesando uno de sus momentos más críticos. Habrá posibles cancelaciones y reducción de frecuencias.

Por
El petróleo encarece volar e impacta en toda lacadena turística. 

El petróleo encarece volar e impacta en toda la cadena turística. 

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán está repercutiendo de lleno en la industria aerocomercial, principalmente por el incremento de los costos del combustible. En este contexto, las aerolíneas atraviesan uno de los momentos más críticos de los últimos años, con márgenes cada vez más ajustados y un escenario de gran incertidumbre que promete posibles cancelaciones y reducción de frecuencias.

El dólar oficial se mantiene estable pese a los vaivenes de la economía mundial producto del conflicto en Medio Oriente.
Te puede interesar:

El dólar repunta: sube $20 y se vuelve a ubicar en la línea de los $1.400

De acuerdo a un reciente análisis de Transport & Environment, la suba del petróleo elevó los costos del combustible para aviones, lo que deriva en aumentos concretos en los precios de los vuelos. Este aumento resulta significativo si se considera que el combustible constituye uno de los principales componentes del gasto operativo de las aerolíneas.

El informe señala que el costo del combustible por pasajero en vuelos de larga distancia desde Europa se incrementó en promedio 88 euros (unos u$s104). En el caso de los vuelos dentro del continente, la suba ronda los 29 euros por persona.

Volar entre Barcelona y Berlín cuesta ahora unos 26 euros más por pasajero, solo por el aumento del combustible. En rutas intercontinentales, como París–Nueva York, el incremento llega a 129 euros por persona. La comparación se hace entre los precios previos al inicio del conflicto, el 28 de febrero, y los valores de mediados de abril, cuando el petróleo superó los 100 dólares por barril.

avion

La suba de precios del combustible complica de lleno a las aerolíneas en plena temporada alta europea. Empresas como Lufthansa, Ryanair y Air France-KLM anticipan que trasladarán parte de ese encarecimiento a los pasajes. A la presión por los precios se suma el temor a una posible escasez de combustible, lo que podría derivar en cancelaciones o reducción de frecuencias.

Las consecuencias de la suba del crudo en Europa también está afectando a la industria del turismo, uno de los principales sostenes económicos de la zona y que depende en gran parte del transporte aéreo. Los pasajes más caros afectarían la demanda sobre todo en aquellos de larga distancia. Si viajar se torna cada vez más caro, el impacto se traslada a toda la cadena: hoteles, gastronomía, comercio y servicios vinculados al turismo.

Impacto en la economía estructural europea

El informe de T&E también advierte que el verdadero problema de Europa no es coyuntural, sino estructural: su dependencia del petróleo importado. La crisis actual expone el talón de Aquiles y pone en debate a las aerolíneas que buscan flexibilizar regulaciones ambientales y sectores que impulsan acelerar la transición energética.

Por su parte, la Unión Europea prepara medidas para asegurar el suministro de combustible en el corto plazo y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de alternativas sostenibles. En definitiva, el aumento del precio de los vuelos refleja tanto la volatilidad del mercado energético como los límites del modelo actual.

Mientras el petróleo siga siendo el insumo central, cada crisis internacional impactará en los precios. La transición hacia combustibles alternativos aparece como la salida de largo plazo, aunque es una discusión que está en pañales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El BCRA fortalece reservas con 70 díasconsecutivos de compras de divisas. 

El BCRA acumuló 70 jornadas consecutivas comprando dólares y superó los u$s6.100 millones en 2026

El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en lo que va del año.

El dólar en el Banco Nación subió en el final de la jornada y llegó a los $1.400

El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de abril

El dólar cotiza por debajo de los  $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de abril

El dólar cierra una semana estable y sin grandes cambios. 

El dólar cerró la semana debajo de $1.400

El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar no encuentra piso: aceleró la baja y se alejó de los $1.400

Rating Cero

El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles

La Joaqui y Ángela Torres.
play

La Joaqui y Ángela Torres respondieron a la polémica por sus looks similares: "Las lindas hacemos match"

La mediática dejó atrás un pasado escandaloso y apostó por una nueva familia.

"Vuelvo a ser mamá y estoy en mi mejor momento": Jésica Cirio reveló que espera su segundo hijo

Se filtró la lista de Lali para River.

¿Playlist definido? Se filtró qué canciones tocaría Lali en los próximos River

Qué fue de la vida de Nek, el cantante de Laura no está.

Qué fue de la vida del cantante del éxito "Laura no está" en los 90

Juan Reverdito será papá por tercera vez.

Un exparticipante de Gran Hermano 2022 anunció que será padre: "Gracias a Dios"

últimas noticias

Manuel Adorni participa de una misa por el papa Francisco.

Adorni y otros funcionarios participan de una misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco

Hace 2 minutos
Javier Milei se subió al escenario y cantó Libre junto a dos artistas israelíes.

Milei bailó y cantó Libre en el acto del Día de la Independencia de Israel

Hace 20 minutos
Marca federal universitaria.

Las universidades convocaron a otra marcha para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Hace 31 minutos
Las prepagas vuelven a aumentar en mayo.

Las prepagas vuelven a aumentar en mayo: de cuánto será la suba y en qué empresas

Hace 32 minutos
El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles

Hace 52 minutos