El petróleo disparó los pasajes de avión: cuánto aumentaron los viajes aéreos

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está impactando también en la industria aerocomercial a nivel mundial debido al aumento de los costos del combustible. Las aerolíneas están atravesando uno de sus momentos más críticos. Habrá posibles cancelaciones y reducción de frecuencias.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán está repercutiendo de lleno en la industria aerocomercial, principalmente por el incremento de los costos del combustible. En este contexto, las aerolíneas atraviesan uno de los momentos más críticos de los últimos años, con márgenes cada vez más ajustados y un escenario de gran incertidumbre que promete posibles cancelaciones y reducción de frecuencias.

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De acuerdo a un reciente análisis de Transport & Environment, la suba del petróleo elevó los costos del combustible para aviones, lo que deriva en aumentos concretos en los precios de los vuelos. Este aumento resulta significativo si se considera que el combustible constituye uno de los principales componentes del gasto operativo de las aerolíneas.

El informe señala que el costo del combustible por pasajero en vuelos de larga distancia desde Europa se incrementó en promedio 88 euros (unos u$s104). En el caso de los vuelos dentro del continente, la suba ronda los 29 euros por persona.

Volar entre Barcelona y Berlín cuesta ahora unos 26 euros más por pasajero , solo por el aumento del combustible. En rutas intercontinentales , como París–Nueva York, el incremento llega a 129 euros por persona. La comparación se hace entre los precios previos al inicio del conflicto, el 28 de febrero, y los valores de mediados de abril, cuando el petróleo superó los 100 dólares por barril.

La suba de precios del combustible complica de lleno a las aerolíneas en plena temporada alta europea . Empresas como Lufthansa, Ryanair y Air France-KLM anticipan que trasladarán parte de ese encarecimiento a los pasajes. A la presión por los precios se suma el temor a una posible escasez de combustible, lo que podría derivar en cancelaciones o reducción de frecuencias .

Las consecuencias de la suba del crudo en Europa también está afectando a la industria del turismo, uno de los principales sostenes económicos de la zona y que depende en gran parte del transporte aéreo. Los pasajes más caros afectarían la demanda sobre todo en aquellos de larga distancia. Si viajar se torna cada vez más caro, el impacto se traslada a toda la cadena: hoteles, gastronomía, comercio y servicios vinculados al turismo.

Impacto en la economía estructural europea

El informe de T&E también advierte que el verdadero problema de Europa no es coyuntural, sino estructural: su dependencia del petróleo importado. La crisis actual expone el talón de Aquiles y pone en debate a las aerolíneas que buscan flexibilizar regulaciones ambientales y sectores que impulsan acelerar la transición energética.

Por su parte, la Unión Europea prepara medidas para asegurar el suministro de combustible en el corto plazo y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de alternativas sostenibles. En definitiva, el aumento del precio de los vuelos refleja tanto la volatilidad del mercado energético como los límites del modelo actual.

Mientras el petróleo siga siendo el insumo central, cada crisis internacional impactará en los precios. La transición hacia combustibles alternativos aparece como la salida de largo plazo, aunque es una discusión que está en pañales.