15 de abril de 2026 Inicio
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Déficit cero, reservas y dólar: las claves del paquete de políticas acordadas con el FMI

El staff del organismo aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo con Argentina, que se encamina recibir una nuevo desembolso de u$s1.000. "Las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento", señala el documento oficial.

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El FMI aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo. 

El FMI aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina y se encamina a desembolsar u$s1.000 millones para las arcas del Gobierno. El paquete incluye una serie políticas claves ancladas en el déficit cero, reservas y dólar, que permitirán "consolidar los notables logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023".

Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo. 
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"Las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento, al tiempo que apoyarán el acceso oportuno de Argentina a los mercados de capitales en condiciones más favorables", señala el documento publicado por el FMI.

"Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país", señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X, donde extendió los agradecimientos a Kristalina Georgieva, Dan Katz, Luis Cubeddu y "a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement".

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Las claves del paquete de políticas que el FMI acordó con Argentina

En material fiscal, el organismo mantiene que "el saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica".

Para los próximos meses, espera que "las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal".

La política monetaria se seguirá fortaleciendo con medidas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito. Se seguirá apoyando el proceso desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia en la publicación de los informes trimestrales donde se evaluará el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario.

En el frente externo, el FMI proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos u$s8.000 millones en 2026, "gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de u$s10.000 millones, en consonancia con la monetización prevista de la economía".

Sobre el financiamiento, advirtieron, "se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales".

De esta manera, el organismo concluye que "los importantes avances logrados en la desregulación y apertura de la economía, las reformas en curso tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo el aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento".

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