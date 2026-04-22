Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de abril

La divisa opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, en otra semana de estabilidad cambiaria.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación , tras una rueda de martes sin cambios . El blue y los financieros, en tanto, se mueven por encima de los $1.400.

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El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.

En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria .

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones .

dólar blue billetes divisas El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va de abril. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.375,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.470,67, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.415,84.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.381,50.