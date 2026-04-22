22 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de abril

La divisa opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, en otra semana de estabilidad cambiaria.

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El dólar oficial mantiene la estabilidad.

El dólar oficial mantiene la estabilidad.

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El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación, tras una rueda de martes sin cambios. El blue y los financieros, en tanto, se mueven por encima de los $1.400.

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Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va de abril.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va de abril.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.375,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.470,67, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.415,84.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.381,50.

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