Qué es "True Crime Community", la red detrás de las amenazas de tiroteo en las escuelas Tras el crimen de San Cristóbal y la seguidilla de mensajes intimidatorios en colegios, un informe oficial advierte sobre comunidades digitales que glorifican ataques armados y podrían estar influyendo en conductas violentas. Por + Seguir en







Qué es "True Crime Community", la red detrás de las amenazas de tiroteo en las escuelas-

Las pintadas con amenazas de tiroteos que comenzaron a multiplicarse en escuelas de distintas provincias encendieron una alarma a nivel nacional. Detrás de esos mensajes, investigadores detectan la posible influencia de una red informal, global y difusa que circula en internet: la denominada “True Crime Community”, un fenómeno que combina fascinación por crímenes reales con dinámicas de radicalización.

El crecimiento de estos episodios se dio tras el caso en la localidad santafesina de San Cristóbal que conmocionó al país. El 30 de marzo, un estudiante ingresó armado a su escuela y asesinó a otro alumno. A partir de ese hecho, se registró un incremento de amenazas en ámbitos educativos, muchas de ellas replicando patrones y discursos que se observan en comunidades digitales internacionales.

Tras el hecho, un informe elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), dependiente de la Procuración General de la Nación, advirtió sobre este fenómeno. El documento sostiene que en los últimos años distintos centros de estudio especializados en extremismo violento comenzaron a identificar la consolidación de una comunidad digital transnacional cuyos integrantes no solo analizan crímenes, sino que en algunos casos desarrollan una fascinación que puede derivar en imitación.

Según el relevamiento, el origen de estas comunidades puede rastrearse en la expansión de foros y espacios online que proliferaron tras hechos de alto impacto, como el ataque perpetrado en 1999 en una escuela secundaria de Estados Unidos. A partir de entonces, el interés por los crímenes reales comenzó a mutar hacia formas más extremas de interacción en entornos digitales.

El informe describe que, dentro de ese universo, emergió una subcultura que excede el interés meramente informativo. En esos espacios, se construyen relatos que reinterpretan ataques violentos y a sus autores bajo una lógica de admiración. También se detecta la circulación de material audiovisual que estetiza la violencia, así como procesos de identificación psicológica con los perpetradores.