Mariano Iúdica y Silvina Escudero discutieron sobre el consentimiento en las relaciones sexuales Los comentarios del conductor de Polémica en el Bar generaron repudio en las redes sociales por lo que tuvo que salir a pedir disculpas y explicar lo que quiso expresar. "Si un hombre te lleva a tu casa, ¿estás obligada a tener sexo?", consultó la modelo y desató una catarata de comentarios misóginos de parte de sus colegas de la mesa. + Seguir en







Mariano Iúdica y Silvina Escudero cruzaron opiniones y encendieron la polémica en las redes.

Hay debates que parecían superados, especialmente aquellos vinculados al consentimiento en las relaciones sexuales. Pero una vez más se puso en discusión en uno de los programas históricos del prime time televisivo. En Polémica en el Bar (América TV), Silvina Escudero lanzó una pregunta que debería tener una respuesta obvia: “Si un hombre te lleva a tu casa, ¿estás obligada a tener sexo?”. Lejos de generar una reflexión seria, el planteo derivó en una catarata de comentarios misóginos por parte de varios integrantes de la mesa, incluso después de que la polémica se instalara en redes y medios.

Mariano Iúdica, conductor del ciclo, fue quien salió a dar explicaciones públicas. Intentó relativizar lo ocurrido al señalar que el debate se había “descontextualizado” y que, además, se dio dentro de un “programa de hombres”. Acusado de "atrasar", continuó defendiendo tanto el contenido como el formato del histórico programa de tv. A la pregunta de Escudero, la respuesta de Iúdica fue: "Por qué te subís a un coche de un desconocido a las 5 de la matina, ¿el hombre qué piensa?".

La escena que se vivió en la mesa de Polémica en el Bar no es un hecho aislado: podría replicarse en cualquier otro contexto. Sin embargo, la responsabilidad de ocupar un espacio de prime time debería ser suficiente motivo para pensar antes de hablar.

Lejos de asumir esa responsabilidad, los integrantes del programa se alinearon con la postura de Mariano Iúdica, quien relativizó el tema al afirmar que “no es lo mismo a las 2 que a las 5 de la mañana”. El conductor planteó una supuesta situación en la que una mujer de 50 años conoce a un hombre en un boliche y, tras insistencias, accede a ser llevada a su domicilio en el auto de ese hombre.

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El ejemplo, presentado como argumento, terminó reforzando estereotipos y dejando en evidencia la falta de comprensión sobre un principio básico: el consentimiento no depende de la hora, la edad, el lugar ni de las circunstancias, sino de la voluntad explícita de la persona. Qué dijo Mariano Iúdica el día después de la polémica El conductor, señalado en reiteradas oportunidades por sus colegas por comportamientos fuera de lugar, volvió a defender el programa y la discusión que se generó explicando que el debate giraba en torno a una situación hipotética entre dos personas de 50 años que se conocen en un cumpleaños y luego el hombre ofrece llevar a la mujer a su casa, interpretando que “algo va a pasar”. Reconoció que el zócalo del programa estaba mal redactado, pero no modificó su postura sobre el contenido del debate. El conductor contextualizó el ciclo como un programa “de hombres” que suele ser “troglodita” y relativizó las críticas señalando que se transmite a medianoche y que “ya todo el mundo sabe de qué va”. Incluso reivindicó momentos cuestionados, como la presencia de mujeres en lencería, a los que calificó de “icónicos” y del ADN del ciclo.