INDEC publica el dato de la inflación de marzo: el Gobierno anticipó que será superior al 3% El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer este martes la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año, con estimaciones tanto privadas como oficiales que la sitúan por encima de la de enero y febrero, que fue de 2,9%. Por + Seguir en







Marzo sufrió aumentos en varios rubros y la inflación superaría el 3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes el dato de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, con estimaciones tanto privadas como del Gobierno que la sitúan por encima del 3%. En enero y febrero, la inflación fue de 2,9%, y no baja desde junio de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este lunes que la inflación volvió a subir en el tercer mes del año y superó el 3%. "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad", expresó.

En tal sentido, prometió que, desde el próximo mes, el indicador comenzará a bajar. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses", aseguró.

En la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei había asegurado que "para agosto, la inflación debería empezar con cero". Por lo pronto, el indicador publicado por el INDEC no baja desde junio de 2025.

Luis Caputo 2 Luis Caputo reconoció que la inflación de marzo superará el 3%. Captura de Carajo Por otro lado, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en marzo y se ubicó en 3%, con lo que acumula un alza del 8,9% en el primer trimestre del año. Por su parte, la variación interanual se ubica en 32,1%. El índice se vio impulsado en el tercer mes del año por incrementos en los combustibles, transporte y educación.