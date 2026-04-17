Crisis en la industria: la capacidad instalada de febrero fue del 54,6% En el segundo mes del año, la utilización de la maquinaria industrial se ubicó 1 punto arriba respecto enero. La metalmecánica, excepto automotores, fue la más afectada con solo un 33,9%. Por + Seguir en







A nivel interanual, la caída fue del 4%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que la capacidad instalada de la industria en febrero fue del 54,6%. El dato representa una suba de 1% con respecto al enero, y una caída interanual del 4% respecto a mismo mes de 2025, cuando había tocado el 58,6%.

Dentro del panorama por sectores, la refinación del petróleo se destacó con el nivel más alto de uso (88,9%), seguido por papel - cartón (65,9%) y sustancias y productos químicos (64,4%).

nivel general Por lo contrario, los niveles más bajos de actividad se registraron en los rubros de la metalmecánica (33,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) e industria automotriz (38,9%).

La merma de la metalmecánica representó la mayor incidencia negativa, vinculada principalmente a una fuerte disminución interanual en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-37,7%) y de aparatos de uso doméstico (-38,0%).

capacidad instalada El indicador de la utilización del índice en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial y comprende un panel de entre 600 y 700 empresas.

Para su cálculo, el Indec tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada. "Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad", consigna el documento oficial. Capacidad instalada: el informe completo de Indec capacidad_04_263885424DF6