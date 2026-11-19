El dólar oficial y un nuevo máximo histórico. Freepik

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó en el evento Somos Pymes, en La Rural: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda".

El dólar oficial atraviesa una semana al alza. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta.