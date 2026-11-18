Luego de que Ángel de Brito vinculara al futbolista con la actriz, salió a la luz una inesperada reacción del mediocampista de Boca Juniors en las redes sociales que no pasó inadvertida.

En medio del escándalo, sigue saliendo a la luz más detalles sobre la presunta relación entre La China Suárez y Leandro Paredes.

Ángel de Brito fue quien encendió la polémica tras vincular sentimentalmente a Eugenia "La China" Suárez con Leandro Paredes. Si bien la actriz salió rápidamente a desmentir los rumores, un llamativo movimiento del futbolista de Boca Juniors en las redes sociales volvió a despertar especulaciones.

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En ese contexto, quien volvió a desempolvar el insólito movimiento fue Pochi de Gossipeame. Con una captura de pantalla en su red, la panelista mostró el detalle que no pasó inadvertido: el mediocampista habría reaccionado con un "me gusta" a una publicación en la que se confirmaba el romance entre Mauro Icardi y La China Suárez.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el jugador habría eliminado posteriormente su reacción, en medio de las repercusiones por las versiones que lo involucraban con la actriz. "Se ve que después sacó el 'me gusta' para no quedar en el medio", deslizó la panelista, dejando abierta la incógnita sobre el motivo detrás del inesperado gesto de Paredes.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito reflotó en su programa de streaming un rumor que circula desde hace tiempo en el mundo del espectáculo y que vincula a La China Suárez con un reconocido futbolista . El conductor se remontó al escándalo que estalló en París y dio origen al famoso Wandagate, cuando trascendió el encuentro entre la actriz y Mauro Icardi.

El periodista lanzó una serie de pistas sobre la identidad del supuesto involucrado. "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa", deslizó. "A ver si lo dicen en el chat…", intervino La Barby, mientras que De Brito sumó otro dato: "Ojos lindos".

Camila Galante y Leandro Paredes.

Al ver que los seguidores comenzaron a mencionar un nombre, el conductor reaccionó con humor: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'". Finalmente, cuando los usuarios señalaron a Leandro Paredes, el periodista expresó: "Ese, chicos", dando a entender que se refería al futbolista.

Sin embargo, la versión ya había comenzado a circular durante la mañana del lunes, cuando Analía Franchín sorprendió en A la Barbarossa (Telefe) al insinuar que la actriz habría mantenido un vínculo con un deportista casado. "Si supieran con quién estuvo… Es un deportista, pero es señor casado", lanzó la panelista, sin revelar su identidad.

Luego, explicó por qué prefería mantener el nombre en reserva: "No quiero romper una familia. No lo voy a decir nunca, jamás, porque todos tenemos muertos en el placard. No le voy a estar contando las costillas a La China, ni en pedo".

Lejos de terminar con las especulaciones, Franchín redobló la apuesta y aseguró que, de conocerse esa supuesta historia, la polémica de los chats con Mauro Icardi quedaría en segundo plano. "Pero el escándalo este de los chats sería nada. Nos vamos todos a vivir a la India, chicos, rajemos porque ahí…", disparó.

La reacción de La China Suárez frente al rumor con Leandro Paredes

Tras las especulaciones, Eugenia "La China" Suárez decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las versiones que la relacionaban con el futbolista. "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder", escribió en sus redes sociales.

La China vía Instagram.

Pero su descargo no terminó ahí:furiosa por las teorías sobre su vida privada, la actriz apuntó directamente contra la prensa argentina. "La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante", lanzó sin filtro.

Por último, lanzó una fuerte acusación contra los medios de comunicación: "La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, no obedecés, o no pasás sobres, te ensucian".