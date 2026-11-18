La hermana de Thiago Medina quedó envuelta en una polémica tras protagonizar un accidente con un auto de aplicación. Una pasajera aseguró que el conductor persiguió a la influencer después del impacto.

Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota , volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez no por sus picantes publicaciones en las redes sociales, sino por un accidente de tránsito que habría protagonizado con un vehículo de aplicación.

Hace apenas unas semanas, la hermana de Thiago Medina había celebrado en sus redes sociales la compra de su primera camioneta, un logro personal que compartió con sus seguidores. “Sueño cumplido” , escribió en aquel momento, visiblemente emocionada por su nueva adquisición.

Sin embargo, la alegría habría quedado empañada por un inesperado episodio que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Según la información difundida por la cuenta de Instagram Lo más popu, la exparticipante de Cuestión de Peso habría chocado contra un auto de aplicación y lejos de detenerse, se habría dado a la fuga lo que provocó que el conductor del otro vehículo comenzara a perseguirla.

La cuenta de espectáculos compartió en sus historias el testimonio de una de las pasajeras que viajaba en el auto de aplicación, quien relató la insólita situación que habría vivido tras el impacto. “Cuando vas en un auto de aplicación y choca con la hermana de Thiago de GH. La Camilota se escapa y el auto de aplicación persiguiéndola con nosotros adentro. Estoy estallada” , escribió la joven, sorprendida por lo ocurrido.

De esta manera, el episodio comenzó a generar repercusiones en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias del presunto choque, ni quien ocasionó el accidente.

Ángel de Brito filtró quién sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El conductor Ángel de Brito volvió a protagonizar un sorpresivo descuido que generó un fuerte revuelo entre los fanáticos de MasterChef Celebrity tras anticipar la presunta salida de una de las participantes. Cabe recordar que, semanas atrás, el periodista ya había recibido duras críticas de los televidentes luego de develar el nombre del primer concursante en abandonar las cocinas antes de que la competencia siquiera iniciara formalmente su ciclo de emisiones.

En esta oportunidad, el desliz ocurrió al aire mientras el panel debatía sobre el presente laboral de una de las figuras del periodismo gráfico y televisivo que forma parte del exitoso formato gastronómico conducido por Wanda Nara. Simulando un supuesto descuido involuntario frente a las cámaras, el conductor deslizó sin filtros la inminente salida de la figura de la señal de noticias, generando un instante de total desconcierto en el estudio de televisión.

Con total picardía y fingiendo inocencia ante la tajante negativa que le devolvió la producción del programa, el líder de LAM redobló la apuesta con ironía para sostener su primicia: "Capaz me confundí yo... voy a llamar a mi fuente". De este modo, dejó entrever que la próxima eliminada sería Luciana Geuna, tomando como antecedente inmediato la reciente partida de la actriz Julieta Nair Calvo en las galas de eliminación previas.