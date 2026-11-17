Los jueces Juan Manuel Grangeat y Adrián Pérez Lance y la jueza Cinthia Oberlander darán a conocer su sentencia y eventual condena este miércoles. La querella responderá acusaciones de la defensa desde las 9:30.

Pedido de justicia por el triple lesbicidio en la manifestación del 3J de 2024.

El Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Adrián Pérez Lance, leerá este miércoles el veredicto contra Justo Fernando Barrientos por el triple lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante en Barracas tras seis meses de juicio. El ataque el grupo de lesbianas fue cometido el 6 de mayo de 2024.

El juez Juan Manuel Grangeat y la jueza Cinthia Oberlander completan el trío que podría hacer historia con la primera condena por lesbicidio en Argentina. La audiencia comenzará a las 9:30, pero en la primera parte la querella le replicará a la defensa la "inconstitucionalidad" que reclamó en el caso de que el tribunal aplique los agravantes al momento de condenar al imputado.

Barrientos está acusado del delito de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, mediando violencia de género, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de tres personas y en grado de tentativa respecto de la cuarta damnificada", en referencia a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente al ataque.

La Ley N°27.375, sancionada en 2017, establece que las personas condenadas por alguno de los agravantes contemplados en el artículo 80, como este caso, no podrán acceder a la libertad condicional. Sin embargo, en la Constitución Nacional se establece que la prisión perpetua no existe como tal, por eso las defensas suelen reclamar a los tribunales que reconozcan la "inconstitucionalidad" de aplicar dichos agravantes.

"Las defensas siempre cuestionan esas limitaciones", explicó a C5N la abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Samanta Pedrozo, y adelantó: "La postura de esta querella va a ser que esas limitaciones son absolutamente constitucionales, hay mucha jurisprudencia a favor".

En referencia a los 70 años de Barrientos, Pedrozo remarcó: "La prisión perpetua es la prisión perpetua, los límites temporales están establecidos en 35 años. Es una persona que cometió un delito atroz, debe ser juzgado, condenado y cumplir la pena que se le dé".

Los alegatos la querella, la defensa y el fiscal del juicio por el triple lesbicidio en Barracas

Las querellas y el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi pidieron la pena máxima para Barrientos, mientras que la defensa solicitó la absolución o la condena por homicidio simple. Además, la abogada de Amarante y Castro Riglos solicitó indemnizaciones económicas y reparaciones para la comunidad LGBT.

"No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran", sostuvo Fernández Buzzi ante el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y remarcó que "el motivo del crimen fue el odio".

"Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres", remarcó el fiscal en sus alegatos el miércoles 28 de octubre y afirmó: "Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna".

El fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi. Fiscales.gob.ar

En esa misma audiencia, alegó la querella colectiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) compuesta por Samanta Pedrozo, Flavia Massenzio y Sofía Saavedra Chávez como asistente letrada.

"Lo que les pasó a Andrea, a Pamela, a Roxana y a Sofía no les pasó solo a ellas, nos pasó a todas las personas que desde que nacemos tenemos que aprender a vivir con el odio y la discriminación", aseveró Pedrozo, y remarcó que el fuego que inició Barrientos no solo consumió los cuerpos de las tres víctimas "hasta dejarlas sin piel y sin pelos, se llevó sus vidas y sus esperanzas de vivir en una sociedad mejor".

Pedrozo exigió: "Soy abogada penalista pero antes soy mujer y lesbiana, y necesito que el Estado me cuide. Necesitamos pedirle al Estado que proteja nuestras identidades. No podemos vivir con miedo a que una persona como Barrientos decida prendernos fuego por ser quienes somos y por cómo vivimos".

Samanta Pedrozo, abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Al término de la jornada, la querellante festejó coincidir con el fiscal y haber acreditado "lo que pasó, cómo pasó y qué fue lo que motivó a Barrientos". "A Barrientos le molestaba que no se dejaran acosar, nuestras mujeres pusieron límites y eso les costó la vida", destacó la abogada en la puerta del tribunal.

Dos días antes, alegaron la querella de Pamela Cobas y Roxana Figueroa, en manos de la Defensoría Pública de Víctimas; y la de Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante, a cargo de Luciana Sánchez. La particularidad de esta última fue que también exigió una reparación histórica para la única sobreviviente del ataque lesboodiante y para toda la comunidad LGBT+.

Para Sofía solicitó indemnizaciones económicas por lucro cesante, incapacidad, gastos de mudanza, acompañamiento permanente y pérdida de pertenencias; la cobertura del tratamiento en salud mental; la pensión por viudez y la eximición del pago de la parcela en el Cementerio de Chacarita.

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Sofía terminó con el 3% con lesiones por quemaduras y no declaró en el juicio porque las evaluaciones médicas concluyeron que no se encontraba en condiciones de hacerlo. Su relato fue incorporado mediante actas y declaraciones de personas que la asistieron.

Como reparación a la comunidad LGBT+, Sánchez demandó la expropiación del hotel de Barracas para convertirlo en un espacio de memoria; capacitaciones obligatorias con perspectiva de diversidad para la Justicia, la Policía de la Ciudad y el cuerpo médico forense; políticas públicas para fortalecer la autonomía de las lesbianas y abordar la violencia discriminatoria en crisis habitacionales; y difusión institucional de la sentencia y un registro oficial de casos de violencia contra el colectivo.