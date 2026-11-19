El artista, de 38 años, habría ingresado al agua por sus propios medios. Sin embargo, una llamada al 911 alertó por un hombre que no podía salir de agua por sus propios medios. A pesar de recibir atención falleció en el lugar.

La industria del cine y las series está de luto tras la muerte del actor de reparto Alexander Haskin , reconocido mundialmente por interpretar papeles en producciones de Netflix . Según el reporte de la Policía, el artista de 38 años fue arrastrado por el océano Pacífico en el muelle de Santa Mónica , en California, Estados Unidos.

Aníbal Gordon: de ladrón de bancos a ícono de la represión ilegal, la historia real detrás de la serie de Netflix

Según informó el Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD) las autoridades recibieron una llamada al 911 sobre un hombre que se encontraba en el agua y no podía salir por sus propios medios.

A raíz de esto se estableció un gran operativo con una lancha para poder encontrar al sujeto. Una vez que dieron con él lo subieron a la embarcación y practicaron reanimación cardiopulmonar.

Al llegar al muelle la reanimación continuó por parte del servicio médico del Departamento de Bomberos de Santa Mónica pero lo declararon muerto en el lugar. Horas más tarde el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles (LACDME) confirmó la identidad de la víctima como Alexander Haskin de 38 años.

El mismo departamento informó a People que " las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran este hallazgo".

Haskin era reconocido por trabajar de actor de reparto en series como You de Netflix , The Rookie de ABC y Mayans MC de Hulu y también de entrenador personal.

Luto en el cine: murió una reconocida actriz a los 23 años

La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de la actriz japonesa Noa Nakada a los 23 años. La artista era reconocida mundialmente por participar de la película Mi Padre y de series como Ultraman Teo y Diario de una mujer de montaña 3.

La noticia fue confirmada por la agencia que representaba a la actriz mediante un comunicado. "Nos permitimos informarles con profunda tristeza que nuestra actriz afiliada, Noa Nakada, ha fallecido recientemente", escribieron desde la firma Toho Geino Co., Ltd pero no brindaron detalles al respecto.

En esa línea continuaron "queremos expresar nuestra más sincera gratitud por la amabilidad y el afecto que le brindaron en vida, al tiempo que compartimos esta dolorosa noticia con el mayor de los respetos". "Asimismo, les comunicamos que, por expreso deseo de su familia, el velatorio y el funeral se llevaron a cabo de manera estrictamente privada, contando únicamente con la presencia de sus familiares y allegados más cercanos", añadieron.

Por último expresaron "aprovechamos esta oportunidad para transmitir nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todos los seguidores que la apoyaron a lo largo de su carrera, así como a todas las personas del sector que colaboraron con ella y la cuidaron".

En sus redes sociales era conocida como @noanakada0621y compartía adelantos de la serie Ultraman Teo, uno de sus papeles más recientes, el último posteo fue del 6 de noviembre. Luego la agencia compartió, a través de ese medio, la noticia del repentino fallecimiento.