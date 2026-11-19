Siguen los operativos en Fuerte Apache: tensión en el barrio y pelea de vecinos tras la muerte de "Mayonesa" El joven de 17 años fue abatido tras un tiroteo con la Policía Federal mientras se realizaban allanamientos simultáneos en la zona. Hay miedo entre los habitantes del lugar. Por Agregar C5N en









Fuerte Apache quedó bajo tensión tras el tiroteo. Fuerte Apache quedó bajo tensión tras el tiroteo.

Horas después del feroz tiroteo en Fuerte Apache que terminó con la vida de "Mayonesa", el delincuente acusado de asesinar a un efectivo de la Policía Bonaerense, continúan las peleas entre los vecinos del barrio.

Según contó Alejandro Moreyra desde el lugar, los vecinos también reclaman la liberación de sus familiares, que teóricamente son inocentes y no merecían ser detenidos por los efectivos.

Durante las primeras horas de la mañana, mientras perduraba la tensión tras el tiroteo, los vecinos comenzaron a pelearse: comenzaron a discutir, subieron el nivel y terminaron rompiendo los vidrios de los autos. Uno de ellos terminó con la mano lastimada.

El narco "Mayonesa" murió abatido en Fuerte Apache durante un operativo policial La pista clave surgió el 2 de octubre con el allanamiento a un fabricante de armas caseras que proveía a la banda de "Gordo Tilín". Con esa información, agentes de Delitos Federales realizaron este miércoles 25 allanamientos en el complejo habitacional y abatieron al prófugo tras un enfrentamiento armado.

El crimen del agente Alan Cristian Molina, de 30 años y padre de un bebé de dos meses, ocurrió el 18 de julio pasado en Fuerte Apache. Ese día, el efectivo acudió al barrio con otros policías e intentó identificar a dos sospechosos que escaparon hacia el Nudo 1.

Molina se adelantó a sus compañeros y recibió disparos en la axila derecha y la cintura izquierda, zonas sin cobertura del chaleco antibalas y sin orificio de salida. Sus colegas lo trasladaron al hospital Carrillo de Ciudadela, donde los médicos confirmaron su muerte. Tras el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad continuaron recorriendo el barrio en busca de otros integrantes de las bandas criminales que operan en la zona. El procedimiento también permitió secuestrar armas cortas, armas largas, ametralladoras, distintos tipos de drogas y más de 20 bombas molotov.