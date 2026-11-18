José María Muscari volvió al fútbol tras 40 años, usó la de Boca y erró el penal decisivo A pocos días de haber cumplido 50 años, el director teatral aceptó la invitación del elenco de su obra Sex para disputar un partido amistoso. El encuentro incluyó figuras como Locho Loccisano y Mati Napp, risas y un tercer tiempo con empanadas. Por Agregar C5N en









Muscari se puso la de Boca.

El director y productor teatral José María Muscari volvió a jugar al fútbol tras 40 años de inactividad, días después de celebrar sus 50 años el pasado 13 de noviembre, luego de aceptar la invitación del elenco de su obra Sex, vive tu experiencia para disputar un partido amistoso que culminó con su fallo en el penal decisivo.

El creador escénico asistió al encuentro deportivo equipado con botines personalizados con su apellido grabado, short, medias y una camiseta de Boca Juniors prestada por su hijo Lucio. "No soy de Boca, pero me lo prestó mi hijo que es bostero de ley", aclaró en sus redes sociales el artista, quien simpatiza con Nueva Chicago y Vélez Sarsfield.

Antes del inicio del duelo, Muscari grabó un video para consultar a sus compañeros sobre el tipo de tapones adecuados para el césped y realizó ejercicios de precalentamiento junto al plantel. Con su habitual sentido del humor, el director bromeó ante la cámara sobre el evento: "Esto es una nueva categoría, gay fútbol querido".

View this post on Instagram La convocatoria reunió a varias figuras masculinas del espectáculo teatral, entre las que destacaron Locho Loccisano, Mati Napp, Maxi Diorio, Nicolás Fleitas, Fernando Gonçalves Lema, Jonathan Hidalgo y Manuel Victoria. La jornada expuso la estrecha relación que el productor mantiene con sus artistas fuera del escenario.

José María Muscari volvió al fútbol tras 40 años con la casaca de Boca y erró el penal decisivo Una vez en el campo de juego, el director ocupó el puesto de arquero, pero decidió pasar al ataque a los diez minutos tras recibir cuatro goles. Al llegar el entretiempo, con un marcador adverso de 11 a 3 y como uno de los pocos jugadores que aún conservaba la camiseta puesta, los participantes mezclaron las formaciones y alcanzaron un empate en 15 tantos.

El empate obligó a definir el resultado desde los doce pasos, instancia donde Muscari falló su remate y sentenció la caída de su conjunto. "Mi equipo perdió por un humilde penal al final, date cuenta de que lo hemos dado todo", expresó con ironía antes de compartir empanadas en el tercer tiempo, momento en que los bailarines le aconsejaron patear con la cara interna del pie, respirar mejor y cambiar de camiseta. Las imágenes del encuentro obtuvieron miles de reproducciones y comentarios en las plataformas digitales del productor teatral. "Ayer jugué al fútbol por primera vez. Desde mi escuela primaria que no lo hacía. Con los pibes de SEX, por SEX todo", publicó Muscari en su cuenta oficial para resumir la experiencia compartida con su elenco.