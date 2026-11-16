16 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de noviembre

El oficial opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, tras una semana de datos negativos con la suba del riesgo país y el dato de la aceleración de la inflación.

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El dólar oficial opera sin sobresaltos en noviembre.

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El dólar atravesó una semana estable y sin cambios. 
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Ese mismo día, el BCRA concretó su mayor adquisición de divisas en más de tres semanas: la autoridad monetaria compró u$s103 millones, frente a los u$s29 millones de la jornada anterior. De esta manera, las adquisiciones netas acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s183 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a u$s16.151 millones.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó este lunes en diálogo con Radio Mitre que "el dólar por definición está en equilibrio porque está en lo que el mercado dice donde tiene que estar; alguno podría argumentar que podría estar más abajo si el Banco Central no comprara". "Yo disiento en que nosotros ya cumplimos la meta con el fondo sobre compras de dólares. Eso para nosotros vale la pena y tenemos que seguir comprando reservas", añadió.

El d&oacute;lar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en el cuatro trimestre del a&ntilde;o.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en el cuatro trimestre del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.543,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.629,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.576,92.

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