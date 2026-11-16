Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de noviembre

El dólar oficial opera sin sobresaltos en noviembre. Pexels

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Ese mismo día, el BCRA concretó su mayor adquisición de divisas en más de tres semanas: la autoridad monetaria compró u$s103 millones, frente a los u$s29 millones de la jornada anterior. De esta manera, las adquisiciones netas acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s183 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a u$s16.151 millones.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó este lunes en diálogo con Radio Mitre que "el dólar por definición está en equilibrio porque está en lo que el mercado dice donde tiene que estar; alguno podría argumentar que podría estar más abajo si el Banco Central no comprara". "Yo disiento en que nosotros ya cumplimos la meta con el fondo sobre compras de dólares. Eso para nosotros vale la pena y tenemos que seguir comprando reservas", añadió.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en el cuatro trimestre del año. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.