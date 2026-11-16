JP Morgan calculó que la inflación argentina llegará a las elecciones cerca del 2% mensual y advirtió por las tarifas

El banco estadounidense prevé un IPC estabilizado durante el próximo año, aunque alertó sobre una posible suba de la tensión cambiaria. También estimó una actividad económica equilibrada.

El banco estadounidense JP Morgan calculó una inflación mensual contenida en torno al 2% en 2027 , año en el que se realizarán las elecciones presidenciales, aunque remarcó sobre una posible suba de la tensión cambiaria. Las proyecciones superan las estimadas por el Gobierno, que midió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio será cerca del 1,4%.

En un análisis enviado a los clientes del JP Morgan, los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira advirtieron sobre un sesgo alcista en las proyecciones y se refirieron a la incerteza por la situación local y mundial: "Los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado , en un contexto de creciente incertidumbre interna y global".

El cálculo es similar a las consultoras locales más importantes, que prevén una estabilidad del índice inflacionario y la actividad económica. En tanto, la institución estadounidense remarcó que el IPC acumulado hasta octubre fue de 26,3%, luego del 24,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que estimó un promedio del 1,9% mensual en noviembre y diciembre.

En este marco, la entidad calculó una inflación mensual promedio del 1,8% para el primer trimestre de 2027 impulsada por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y las consecuencias climáticas por El Niño. "En el segundo semestre de 2027, esperamos que la inflación mensual promedie un 1,9% , reflejando presiones sobre los precios de los bienes transables del IPC asociadas con la volatilidad impulsada por las elecciones", señalaron Barbeito y Pereira.

Por lo pronto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que la aceleración de los precios en octubre se incrementó un 2,2% mensual , lo que representó un repunte frente al 1,9% registrado en septiembre y superó el 1,8% estimado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Con el nivel de inflación informado por el organismo, el país quedó posicionado únicamente por detrás de Venezuela, que encabezó la nómina regional con un incremento del 6,2% mensual. El podio lo completó Bolivia con un 2,07%, por lo que esas tres naciones son las únicas de toda la región en superar el umbral del 1% de inflación en el mes, mientras que el resto de las economías se mantuvo por debajo de esa cifra e incluso países como Paraguay y Guatemala registraron deflación.

En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el viernes que en septiembre los salarios crecieron un 1,3% y acumulan una suba del 26,7% en lo que va del año. El dato se ubicó nuevamente por debajo de la inflación registrada en el noveno mes del año (1,9%).

Según el organismo estadístico, el índice mostró un incremento impulsado por una alza de 1,9% en el sector privado registrado y de 1,8% en el sector público. Este desempeño permitió que el total registrado acompañara la tendencia general del índice, que cerró el mes con un incremento de 1,3%.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 34,3%, como consecuencia de los incrementos de 31,2% tanto en el sector privado registrado como en el sector público, y de 45,8% en el sector privado no registrado.