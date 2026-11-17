Domingo Cavallo advirtió sobre el plan económico de Javier Milei: "Se les puede destartalar todo antes de las elecciones" El exministro de Economía expuso en la Universidad de Buenos Aires, exigió el levantamiento total del cepo cambiario y cuestionó el atraso del dólar, alertando sobre los crecientes costos recesivos del programa oficial. Por Agregar C5N en









El exfuncionario participó en el seminario "La Convertibilidad y los planes de estabilización" en la UBA.

El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó una severa advertencia sobre el rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Acompañado por el economista Federico Poli, el exfuncionario sostuvo que si el Gobierno no introduce pronto cambios monetarios, cambiarios y financieros, corre el riesgo de que el programa "se destartale todo antes de las elecciones".

Durante su participación en el seminario "La Convertibilidad y los planes de estabilización" en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Cavallo centró sus críticas en la política monetaria del oficialismo y aseguró que la Argentina "hoy no tiene una moneda confiable" debido a la permanencia de los controles. En ese sentido, reclamó la eliminación total del cepo cambiario para toda la actividad económica y propuso permitir un mercado libre donde los exportadores dispongan de sus divisas sin intervención del Banco Central. Asimismo, remarcó que el valor actual del dólar no representa un tipo de cambio de equilibrio.

Cavallo con el economista y profesor Federico Poli en la UBA. Al analizar el impacto sobre la economía real, el exministro sostuvo que la estrategia del Ejecutivo acentúa los costos recesivos del plan de estabilización. Según planteó, no resulta suficiente reducir la inflación si la baja no es sostenible e impulsada por la reactivación y la inversión. Además, advirtió sobre los peligros de una apertura comercial sin una reducción previa de impuestos y regulaciones locales.

En el plano financiero, el economista alertó sobre los riesgos del endeudamiento y los esquemas de indexación contractual. Explicó que la flexibilización de créditos en dólares para empresas que no generan divisas es peligrosa y que los "argendólares" constituyen un riesgo si no hay reservas suficientes. En paralelo, sugirió establecer mecanismos de desindexación de contratos a más de 30 días para evitar transferencias perjudiciales ante una desaceleración inflacionaria.

Por último, el mentor de la Convertibilidad hizo referencia a su distanciamiento con el presidente Javier Milei, originado en sus observaciones sobre el atraso del tipo de cambio. Aunque reafirmó su acuerdo con el orden fiscal y el recorte del gasto público, insistió en que la estabilización debe buscar el menor costo económico y social posible, advirtiendo que sostener el esquema actual sin correcciones de fondo puede acelerar su desarticulación.