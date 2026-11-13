El Banco Central sumó u$s40 millones en el mercado y las reservas superaron los u$s49.500 millones La autoridad monetaria sostuvo el saldo positivo impulsada por la oferta de divisas, acumulando u$s172 millones en la semana corta y u$s223 millones en lo que va de noviembre. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Santiago Bausili continuó con la compra de dólares.

El Banco Central (BCRA) finalizó la rueda de este viernes con compras por u$s40 millones en el mercado oficial de cambios, consolidando la recuperación del ritmo de intervención iniciada en las últimas ruedas. Con este resultado, la entidad acumula adquisiciones por u$s172 millones en la semana y alcanza un saldo positivo de u$s223 millones en lo que va del mes. En el acumulado anual de 2026, las compras oficiales ascienden a u$s16.191 millones.

La jornada cambiaria estuvo marcada por un mayor protagonismo de la oferta de divisas en el segmento de contado, donde se negociaron u$s626,8 millones. Las compras del Central representaron alrededor del 6% del volumen total, evidenciando una menor necesidad de absorción directa en comparación con la rueda anterior, cuando la intervención estatal había captado el 21% del total tras incorporar u$s103 millones.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZJsTI #ReservasBCRA pic.twitter.com/AGgIAHMbiJ — BCRA (@BancoCentral_AR) November 13, 2026 En cuanto al stock de divisas, las reservas internacionales brutas mostraron una destacada recuperación al incrementarse en u$s524 millones, finalizando en u$s49.597 millones. Este repunte compensó la caída del día anterior y se produjo a pesar de factores de valuación adversos en el frente externo, como el retroceso del 0,07% en la cotización del oro y el fortalecimiento generalizado del dólar frente al euro y la libra.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió $2 para cerrar en $1.543,50, alcanzando su menor nivel desde principios de noviembre y alejándose de los máximos históricos registrados a comienzos de mes. Paralelamente, en el ámbito de las tasas de interés en pesos, la tasa TAMAR avanzó de 24,13% a 24,31% nominal anual, mientras que la tasa BADLAR descendió de 22,50% a 22,13%.

Hacia adelante, la capacidad de la entidad monetaria para sostener las compras dependerá del flujo de divisas proveniente de la cosecha fina, las exportaciones energéticas y las emisiones corporativas. Sin embargo, la dinámica convive con desafíos de mediano plazo, marcados por el elevado nivel del riesgo país, los compromisos financieros del Tesoro para 2027 y la depreciación del real brasileño que afecta la competitividad externa.