El Banco Central sumó u$s40 millones en el mercado y las reservas superaron los u$s49.500 millones

El Banco Central (BCRA) finalizó la rueda de este viernes con compras por u$s40 millones en el mercado oficial de cambios, consolidando la recuperación del ritmo de intervención iniciada en las últimas ruedas. Con este resultado, la entidad acumula adquisiciones por u$s172 millones en la semana y alcanza un saldo positivo de u$s223 millones en lo que va del mes. En el acumulado anual de 2026, las compras oficiales ascienden a u$s16.191 millones.
La jornada cambiaria estuvo marcada por un mayor protagonismo de la oferta de divisas en el segmento de contado, donde se negociaron u$s626,8 millones. Las compras del Central representaron alrededor del 6% del volumen total, evidenciando una menor necesidad de absorción directa en comparación con la rueda anterior, cuando la intervención estatal había captado el 21% del total tras incorporar u$s103 millones.
En cuanto al stock de divisas, las reservas internacionales brutas mostraron una destacada recuperación al incrementarse en u$s524 millones, finalizando en u$s49.597 millones. Este repunte compensó la caída del día anterior y se produjo a pesar de factores de valuación adversos en el frente externo, como el retroceso del 0,07% en la cotización del oro y el fortalecimiento generalizado del dólar frente al euro y la libra.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió $2 para cerrar en $1.543,50, alcanzando su menor nivel desde principios de noviembre y alejándose de los máximos históricos registrados a comienzos de mes. Paralelamente, en el ámbito de las tasas de interés en pesos, la tasa TAMAR avanzó de 24,13% a 24,31% nominal anual, mientras que la tasa BADLAR descendió de 22,50% a 22,13%.
Hacia adelante, la capacidad de la entidad monetaria para sostener las compras dependerá del flujo de divisas proveniente de la cosecha fina, las exportaciones energéticas y las emisiones corporativas. Sin embargo, la dinámica convive con desafíos de mediano plazo, marcados por el elevado nivel del riesgo país, los compromisos financieros del Tesoro para 2027 y la depreciación del real brasileño que afecta la competitividad externa.