Se conoció el parte médico del marido de Mariana Fabbiani, tras las operación de urgencia El productor y esposo de Mariana Fabbiani permanece internado en la sede de Belgrano del Fleni, según el comunicado de la clínica. Por Agregar C5N en









El empresario de medios fue operado este miércoles en el Fleni luego de realizarse estudios programados. Redes sociales

El marido de la conductora Mariana Fabbiani, Mariano Chihade, fue operado este miércoles tras una internación de urgencia por un problema de salud. "Evoluciona favorablemente", detalla el comunicado.

Desde el Instituto Fleni confirmaron que el productor de televisión fue intervenido quirúrgicamente con éxito, en la sede de Belgrano, en la Ciudad: “La cirugía se desarrolló sin complicaciones”.

El informe sobre Chihade, exdueño de la productora Mandarina, está firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi, y refiere que el paciente "se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia".

El empresario de medios, se sintió mal y cuando fue al centro de salud para atenderse le hicieron una serie de estudios, luego de una resonancia magnética le detectaron una imagen nodular en el cerebro. La recomendación de los profesionales del Fleni fue que debía ser intervenido lo antes posible.

Quién es Mariano Chihade La conductora Mariana Fabbiani y el empresario Mariano Chihade, dueño hasta hace poco tiempo de la productora de contenidos Mandarina, llevan juntos casi dos décadas. Se conocieron en 2006 en los pasillos de América TV, cuando ella conducía RSM y él integraba la gerencia de programación. Un año después, ya fuera del canal, se volvieron a encontrar y él le declaró su amor.