Los bonos argentinos en dólares registran una recuperación moderada este martes y le dan un respiro al mercado de deuda, en una jornada en la que el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 850 puntos. El repunte de los títulos se produce en un escenario de incertidumbre financiera internacional y expectativa por el panorama político y económico local.
El indicador que elabora el banco J.P. Morgan baja un 1% y se posiciona en 846 puntos básicos. La mejora de la renta fija contrasta con el desempeño de la Bolsa porteña, donde predominan las pérdidas entre las principales compañías.
El índice S&P Merval retrocede un 0,5% y se ubica en los 81.095 puntos, mientras que su medición en dólares registra una caída del 1,1%. Entre las acciones líderes, Grupo Supervielle encabeza las bajas con un retroceso del 6,8%. También operan en terreno negativo IRSA, con una caída del 3,5%, y Loma Negra, que pierde un 2,8%.
La tendencia también se replica entre las compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Grupo Supervielle vuelve a liderar las pérdidas, con una caída del 6,2%, seguido por IRSA (-4,2%) y Loma Negra (-2,5%). En sentido contrario, las empresas energéticas muestran algunas subas, con YPF a la cabeza de los avances, que llegan hasta el 3%.
La presión sobre las acciones bancarias
Uno de los focos de atención de la rueda está puesto en Grupo Supervielle, cuyos papeles atraviesan una fuerte corriente vendedora luego de la presentación de sus resultados correspondientes al tercer trimestre.
El balance mostró un crecimiento de los préstamos, pero también una contracción de los depósitos del 11,6% respecto del trimestre anterior y del 17,5% en la comparación interanual. Aunque el margen neto de ganancias avanzó un 20,3% frente al mismo período de 2025 y un 16% en relación con el trimestre previo, se observó una compresión de casi cuatro puntos porcentuales que repercutió sobre el rendimiento del capital (ROE).
Desde la firma IEB señalaron que el desempeño del banco estuvo por debajo de lo que esperaban en algunos indicadores. En particular, advirtieron sobre la caída del margen financiero neto, que atribuyeron a un aumento del costo de fondeo mientras los activos que generan intereses ajustaron sus rendimientos con demora.