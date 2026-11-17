Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país vuelve a ubicarse por debajo de los 850 puntos Los títulos de deuda argentina muestran una leve recuperación en Wall Street y el indicador elaborado por J.P. Morgan retrocede hasta las 846 unidades. Por Agregar C5N en









Los bonos argentinos en dólares registran una recuperación moderada este martes y le dan un respiro al mercado de deuda, en una jornada en la que el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 850 puntos. El repunte de los títulos se produce en un escenario de incertidumbre financiera internacional y expectativa por el panorama político y económico local.

El indicador que elabora el banco J.P. Morgan baja un 1% y se posiciona en 846 puntos básicos. La mejora de la renta fija contrasta con el desempeño de la Bolsa porteña, donde predominan las pérdidas entre las principales compañías.

El índice S&P Merval retrocede un 0,5% y se ubica en los 81.095 puntos, mientras que su medición en dólares registra una caída del 1,1%. Entre las acciones líderes, Grupo Supervielle encabeza las bajas con un retroceso del 6,8%. También operan en terreno negativo IRSA, con una caída del 3,5%, y Loma Negra, que pierde un 2,8%.

La tendencia también se replica entre las compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Grupo Supervielle vuelve a liderar las pérdidas, con una caída del 6,2%, seguido por IRSA (-4,2%) y Loma Negra (-2,5%). En sentido contrario, las empresas energéticas muestran algunas subas, con YPF a la cabeza de los avances, que llegan hasta el 3%.

La presión sobre las acciones bancarias Uno de los focos de atención de la rueda está puesto en Grupo Supervielle, cuyos papeles atraviesan una fuerte corriente vendedora luego de la presentación de sus resultados correspondientes al tercer trimestre.