Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de noviembre

El oficial mantiene los valores de cierre del viernes: $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. En la semana el riesgo pais acumuló una suba de 50 unidades y se consolida en los 830 puntos básicos. El Indec informó que en septiembre los salarios volvieron a crecer por abajo de la inflación.

El dólar atravesó una semana estable y sin cambios.

El dólar oficial cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operatoria oficial . La divisa atravesó una semana corta, marcada por los feriados bancarios debido a la visita del papa León XIV .

El Banco Central sumó u$s40 millones en el mercado y las reservas superaron los u$s49.500 millones

Por su parte, a nivel financiero, el riesgo país se consolida en los 830 puntos y parece haber encontrado un nuevo piso que complica los planes económicos del Gobierno.

El dólar se mantiene arriba de los $1.500.

A nivel mundial, la divisa norteamericana registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.543,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.629,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.576,92.