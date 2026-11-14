14 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de noviembre

El oficial mantiene los valores de cierre del viernes: $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. En la semana el riesgo pais acumuló una suba de 50 unidades y se consolida en los 830 puntos básicos. El Indec informó que en septiembre los salarios volvieron a crecer por abajo de la inflación.

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El dólar atravesó una semana estable y sin cambios. 

El dólar atravesó una semana estable y sin cambios. 

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El dólar oficial cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operatoria oficial. La divisa atravesó una semana corta, marcada por los feriados bancarios debido a la visita del papa León XIV.

La entidad que preside Santiago Bausili continuó con la compra de dólares.
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El dólar se mantiene arriba de los $1.500.

La divisa venía de una semana con un alza acumulada de $5, marcada por la reacción a las elecciones de medio término en Estados Unidos y el balotaje presidencial en Brasil. El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

A nivel mundial, la divisa norteamericana registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.543,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.629,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.576,92.

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En el primer día hábil de la semana, el dólar se mantuvo en $1.570

El dólar oficial, sin movimientos por el feriado por la visita del papa León XIV.

En una jornada de feriado, a cuánto cotiza el dólar

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