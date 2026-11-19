GTA 6: aseguran que Rockstar incluyó la casa de El Bananero y las imágenes se volvieron virales A pocas horas del lanzamiento del videojuego, distintos usuarios compartieron videos en redes sociales en los que muestran una vivienda y un personaje que presentan llamativas similitudes con el popular youtuber uruguayo. Por Agregar C5N en









Aunque Rockstar Games no confirmó que se trate de un homenaje al creador de contenido, las coincidencias despertaron una ola de comentarios entre sus fanáticos.

El estreno de GTA 6 comenzó a generar repercusiones más allá de las novedades propias del videojuego. Esta vez, la atención de los jugadores se concentró en un detalle que rápidamente se volvió viral: la posible aparición de una referencia a El Bananero, uno de los youtubers más reconocidos de Latinoamérica.

En los videos que circularon en distintas plataformas se puede observar una propiedad cuyo diseño es muy similar al de la vivienda del creador de contenido. Además, los usuarios señalaron las similitudes entre el personaje que aparece en el interior de la casa y el propio youtuber.

Por el momento, Rockstar Games no realizó ninguna confirmación sobre una eventual participación o referencia directa a El Bananero. Sin embargo, la posibilidad generó entusiasmo entre los seguidores, que destacan que el estudio suele incorporar parodias, referencias culturales y homenajes a figuras populares en sus producciones.

Es increíble los pelotudos que dicen "¿me lo imagino al Bananero?", literal esta es la casa y el interior del Bananero pic.twitter.com/lqTdXnV0a5 — Facundo Pérez (@facu_marfetan) November 19, 2026 Quién es El Bananero, el youtuber uruguayo que conquistó a Latinoamérica El Bananero es el nombre artístico de Adrián Nario, un creador de contenido uruguayo que se convirtió en uno de los pioneros del humor en YouTube en español. A través de parodias, videos de humor irreverente y personajes propios, construyó una comunidad de seguidores en distintos países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde sus frases y producciones alcanzaron una enorme popularidad.

Su trayectoria comenzó antes de que las plataformas digitales se convirtieran en el fenómeno que son actualmente. Con un estilo particular y un lenguaje sin filtros, consiguió instalar expresiones y personajes que se mantuvieron vigentes durante años y que todavía forman parte de la cultura de internet.

Desde hace varios años vive en Miami, Estados Unidos, donde su casa se convirtió en una curiosa atracción para sus seguidores. La ubicación de la propiedad llegó a aparecer señalada en Google Maps y, con el paso del tiempo, las visitas de fanáticos se transformaron en parte de su vida cotidiana. Personas que viajan desde distintos lugares se acercan hasta su vivienda para saludarlo, pedirle una fotografía y, en ocasiones, dejarle regalos. El propio humorista contó en distintas entrevistas que recibe visitantes con frecuencia y que incluso instaló sistemas para controlar quién se acerca a la puerta.