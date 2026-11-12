12 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno salió a explicar qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico

Luis Caputo apuntó a la quita de subsidios por el Régimen de Zona Fría como el factor determinante del 2,2%, pero puso el foco en la inflación núcleo del 1,5%, el registro más bajo en más de un año.

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Luis Caputo explicó los factores detrás de la inflación de octubre. 

Luis Caputo explicó los factores detrás de la inflación de octubre. 

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Tras la difusión del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que situó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre en el 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso las variables que, según el análisis oficial, incidieron en la medición mensual. El titular de Hacienda apuntó a la quita de subsidios por el Régimen de Zona Fría como el factor determinante del 2,2%, pero puso el foco en la inflación núcleo del 1,5%, el registro más bajo en más de un año.

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En un posteo en sus redes, el ministro explicó que las tarifas y precios regulados subieron 2,9%, mientras que los productos estacionales registraron un salto del 5,5%. “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, señaló Caputo.

A su vez, el titular de la cartera económica destacó el desempeño de la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— al ubicarse en 1,5%, su nivel más bajo desde julio de 2025. Según precisó, fuera de ese mes, el indicador y su promedio trimestral marcaron sus menores registros desde enero de 2018.

En la comparación interanual, el índice general llegó al 33,1%, acumulando tres meses seguidos en baja. En ese período, la inflación núcleo fue del 30,7%, los precios estacionales subieron 28,2% y los regulados 43,7%, mientras que prendas de vestir y calzado lideró los menores aumentos con apenas un 10%.

Indec: cuáles fueron los rubros que más subieron en octubre

El costo de vida en la Argentina dio un pequeño salto en octubre y alcanzó el 2,2%. Este número representa una aceleración respecto de septiembre (cuando había sido del 1,9%) y se convierte en la medición mensual más alta de los últimos seis meses, ya que no se registraba un porcentaje tan elevado desde abril de este año (cuando marcó 2,6%).

El aumento general estuvo empujado principalmente por las tarifas de los servicios públicos, el esparcimiento y las verduras de estación.

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+4,2%): Fue el sector que lideró las subas por amplio margen. El principal responsable fue el aumento en las tarifas del gas y la quita o reducción de subsidios (incluyendo cambios en el esquema de "Zonas Frías"). Este impacto se sintió con muchísima fuerza en la Patagonia (+7,1%), Cuyo (+6,6%) y la región Pampeana (+6,4%).

  • Recreación y cultura (+3,3%): Ocupó el segundo lugar del podio, impulsado por el encarecimiento de los servicios recreativos, culturales y salidas.

  • Bienes y servicios varios (+2,3%): Incluye artículos de cuidado personal (como champú, desodorante o pañales) y otros gastos cotidianos, quedando apenas por encima del promedio general.

  • Prendas de vestir y calzado (+2,2%): Acompañó exactamente el ritmo de la inflación general, aunque en el Gran Buenos Aires (GBA) se sintió bastante más, con una suba del 3,4% por el cambio de temporada.

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