El Gobierno salió a explicar qué impulsó la inflación de octubre y defendió el rumbo económico Luis Caputo apuntó a la quita de subsidios por el Régimen de Zona Fría como el factor determinante del 2,2%, pero puso el foco en la inflación núcleo del 1,5%, el registro más bajo en más de un año. Por Agregar C5N en









Luis Caputo explicó los factores detrás de la inflación de octubre. UIA

Tras la difusión del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que situó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre en el 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso las variables que, según el análisis oficial, incidieron en la medición mensual. El titular de Hacienda apuntó a la quita de subsidios por el Régimen de Zona Fría como el factor determinante del 2,2%, pero puso el foco en la inflación núcleo del 1,5%, el registro más bajo en más de un año.

En un posteo en sus redes, el ministro explicó que las tarifas y precios regulados subieron 2,9%, mientras que los productos estacionales registraron un salto del 5,5%. “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, señaló Caputo.

A su vez, el titular de la cartera económica destacó el desempeño de la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— al ubicarse en 1,5%, su nivel más bajo desde julio de 2025. Según precisó, fuera de ese mes, el indicador y su promedio trimestral marcaron sus menores registros desde enero de 2018.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES

El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados

La variación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026 En la comparación interanual, el índice general llegó al 33,1%, acumulando tres meses seguidos en baja. En ese período, la inflación núcleo fue del 30,7%, los precios estacionales subieron 28,2% y los regulados 43,7%, mientras que prendas de vestir y calzado lideró los menores aumentos con apenas un 10%.

Indec: cuáles fueron los rubros que más subieron en octubre El costo de vida en la Argentina dio un pequeño salto en octubre y alcanzó el 2,2%. Este número representa una aceleración respecto de septiembre (cuando había sido del 1,9%) y se convierte en la medición mensual más alta de los últimos seis meses, ya que no se registraba un porcentaje tan elevado desde abril de este año (cuando marcó 2,6%).

El aumento general estuvo empujado principalmente por las tarifas de los servicios públicos, el esparcimiento y las verduras de estación. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+4,2%): Fue el sector que lideró las subas por amplio margen. El principal responsable fue el aumento en las tarifas del gas y la quita o reducción de subsidios (incluyendo cambios en el esquema de "Zonas Frías"). Este impacto se sintió con muchísima fuerza en la Patagonia (+7,1%), Cuyo (+6,6%) y la región Pampeana (+6,4%).

Recreación y cultura (+3,3%): Ocupó el segundo lugar del podio, impulsado por el encarecimiento de los servicios recreativos, culturales y salidas.

Bienes y servicios varios (+2,3%): Incluye artículos de cuidado personal (como champú, desodorante o pañales) y otros gastos cotidianos, quedando apenas por encima del promedio general.

Prendas de vestir y calzado (+2,2%): Acompañó exactamente el ritmo de la inflación general, aunque en el Gran Buenos Aires (GBA) se sintió bastante más, con una suba del 3,4% por el cambio de temporada.