El Banco Central aceleró las compras de divisas y las reservas rozan los u$s50.000 millones En una rueda con volumen moderado, la autoridad monetaria absorbió u$s74 millones, mientras que el dólar mayorista fijó un nuevo récord nominal y subieron las cotizaciones financieras. Por Agregar C5N en









La entidad monetaria que preside Santiago Bausili volvió a comprar dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su ritmo de compras en el mercado oficial de cambios al adquirir u$s74 millones, una cifra que más que duplica los u$s33 millones comprados la rueda anterior y que representó el 20,5% del volumen total operado en el segmento de contado. A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas registraron una suba de u$s277 millones y se ubicaron en los u$s49.741 millones, volviendo a aproximarse al umbral de los u$s50.000 millones. Este incremento patrimonial ocurrió a pesar del impacto negativo estimado en u$s30 millones generado por el retroceso del 0,10% en la cotización del oro.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a #ReservasBCRA pic.twitter.com/Kerr2mRwLO — BCRA (@BancoCentral_AR) November 17, 2026 Con este resultado, el saldo positivo generado por la autoridad monetaria en lo que va de noviembre alcanzó los u$s330 millones, acumulando u$s107 millones en los primeros dos días hábiles de la semana. El promedio diario de adquisiciones en el mes trepó a u$s37 millones, superando la media de u$s22 millones observada en septiembre, aunque permaneciendo por debajo de los u$s66 millones diarios anotados en octubre. De esta manera, las compras netas acumuladas en el transcurso de 2026 alcanzaron los u$s16.298 millones.

En paralelo a la absorción de dólares por parte del BCRA, el dólar mayorista mantuvo su sesgo alcista al avanzar $1 y cerrar en un nuevo máximo nominal de $1.552. Durante la sesión, la divisa mayorista tocó un pico intradiario de $1.554, antes de que una mayor oferta privada encauzara la cotización hacia un piso de $1.551. El volumen operado en el mercado de contado totalizó u$s361,4 millones, en una dinámica donde la demanda de cobertura se mantuvo firme pero coexistió con una oferta de divisas suficiente para permitir las compras oficiales sin necesidad de forzar una caída del tipo de cambio.

Hacia adelante, la sostenibilidad del ritmo comprador del Banco Central continuará supeditada al flujo de divisas comerciales y financieras. La liquidación de la cosecha fina, los ingresos generados por las exportaciones energéticas y los compromisos pendientes de emisión corporativa se proyectan como factores determinantes para sostener la oferta de dólares antes de fin de año, al tiempo que el incremento estacional en la demanda de pesos podría atenuar las presiones de dolarización.