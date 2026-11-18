El desesperado pedido de Camila Galante tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y la China Suárez: "Cortamos con..." La mujer del medio campista de Boca, decidió romper el silencio y salió a desmentir los rumores que involucraron a su marido con la actriz. Además, hizo un pedido especial para ponerle fin a las especulaciones. Agregar C5N en









Camila Galante y un pedido sobre los rumores de relación entre Leandro Paredes y La China Suárez.

Tras las versiones que vincularon sentimentalmente a Leandro Paredes con la China Suárez, Camila Galante salió con los tapones de punta y optó por romper el silencio: desmintió los rumores que involucraron a su marido con la actriz e hizo un pedido especial para ponerle fin a las especulaciones.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito reflotó en su programa de streaming un rumor que circula desde hace tiempo en el mundo del espectáculo y que vincula a la actriz con un reconocido futbolista. El conductor se remontó al escándalo que estalló en París y dio origen al famoso Wandagate, cuando trascendió el encuentro entre la actriz y Mauro Icardi.

El periodista lanzó una serie de pistas sobre la identidad del supuesto involucrado. "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa", deslizó. "A ver si lo dicen en el chat…", intervino La Barby, mientras que De Brito sumó otro dato: "Ojos lindos".

La China Suárez. Al ver que los seguidores comenzaron a mencionar un nombre, el conductor reaccionó con humor: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'". Finalmente, cuando los usuarios señalaron a Leandro Paredes, el periodista expresó: "Ese, chicos", dando a entender que se refería al futbolista.

Sin embargo, la versión ya había comenzado a circular durante la mañana del lunes, cuando Analía Franchín sorprendió en A la Barbarossa (Telefe) al insinuar que la actriz habría mantenido un vínculo con un deportista casado. "Si supieran con quién estuvo… Es un deportista, pero es señor casado", lanzó la panelista, sin revelar su identidad. Luego, explicó por qué prefería mantener el nombre en reserva: "No quiero romper una familia. No lo voy a decir nunca, jamás, porque todos tenemos muertos en el placard. No le voy a estar contando las costillas a La China, ni en pedo".

El pedido de Camila Galante sobre el rumor que involucra a Leandro Paredes Frente a las diferentes versiones, Estefi Berardi se comunicó con la esposa del futbolista de Boca Juniors para consultarle sobre las versiones que comenzaron a circular en los medios de espectáculos. Lejos de esquivar el tema, Galante respondió de manera contundente y no dejó lugar a dudas. “Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme”, expresó, desmintiendo cualquier supuesto vínculo sentimental entre el mediocampista y la ex Casi Ángeles. Sin embargo, la respuesta no terminó ahí. Camila también manifestó su malestar por la exposición mediática de su marido y dejó en claro que este tipo de situaciones le generan incomodidad. “Leandro es súper perfil bajo, no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”, explicó, dejando en evidencia su molestia por las versiones que comenzaron a circular. “Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”, solicitó.