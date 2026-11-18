Reforma electoral: el Gobierno eliminó las colectoras para destrabar el acuerdo y busca firmar el dictamen La senadora Patricia Bullrich confirmó que se retira el mecanismo de adhesiones para volver al sistema D’Hondt y destrabar el acuerdo con los bloques aliados en el Senado. El nuevo texto mantiene la suspensión de las PASO, recorta al 50% la publicidad en radio y TV, elimina la elección directa del Parlasur y flexibiliza las restricciones comerciales en las jornadas electorales. Por Agregar C5N en









Tras un cuarto intermedio, el Gobierno reconfiguró el texto de la reforma electoral para sumar el respaldo de los gobernadores aliados y habilitar su tratamiento en el recinto.

Tras un cuarto intermedio en el Senado, el Gobierno reconfiguró el texto de la reforma electoral y eliminó el mecanismo de listas colectoras para destrabar las negociaciones con los gobernadores aliados y firmar hoy el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. La senadora Patricia Bullrich confirmó que se dejarán de lado las adhesiones para regresar al sistema proporcional D’Hondt, a la vez que detalló los ejes centrales del nuevo acuerdo: se mantiene la suspensión de las PASO, se recorta al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, se elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur y se flexibilizan las restricciones a las actividades comerciales y culturales durante las jornadas de votación.

Durante el tratamiento de la reforma electoral integral, la senadora Patricia Bullrich dio a conocer los consensos logrados con los diferentes espacios políticos y confirmó que el proyecto finalmente descartará el esquema de adhesiones para retornar al tradicional método D’Hondt de representación proporcional. “Atendimos las diversas posturas y optamos por regresar al criterio de un ciudadano, un voto”, señaló la legisladora.

Dentro de las modificaciones pactadas, Bullrich precisó que se recortará a la mitad la pauta publicitaria de campaña en medios audiovisuales. La medida apunta a nivelar el acceso de los partidos a la difusión masiva, impidiendo que la visibilidad de cada espacio dependa exclusivamente de su poder de financiamiento.

Captura video mejorada con IA. Respecto a la conformación de la representación argentina en el Parlasur, el nuevo borrador dispone que los 24 parlamentarios distritales pasen a ser nombrados directamente por las legislaturas de cada provincia. En cuanto a los 19 bancas restantes de distrito único, su designación quedará repartida entre la Cámara de Diputados, que elegirá a 12, y el Senado, que definirá a los otros 7.

Por otra parte, la iniciativa incluye reglas específicas para los comicios concurrentes, habilitando el uso de la boleta única para los cargos locales cuando las votaciones provinciales coincidan en fecha con las nacionales. Asimismo, se impulsó una reforma al artículo 71 del Código Electoral con el fin de levantar las prohibiciones vigentes sobre eventos sociales, culturales y la actividad comercial durante el día de los comicios, bajo el argumento de que dichas limitaciones quedaron desactualizadas frente a los hábitos actuales.