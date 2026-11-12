12 de noviembre de 2026 Inicio
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Sin fecha para el desembolso de u$s900 millones, el FMI elogió al Gobierno por la "estabilidad económica"

"Vemos que la inflación sigue bajando y se han logrado grandes hitos en disciplina fiscal", señaló la vocera del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa donde detalló que el acuerdo a nivel staff "está en la etapa de finalizar la documentación necesaria para poder llevar la tercera revisión".

Pablo Daniel Olmedo
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Pablo Daniel Olmedo
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

Ministerio de Economía.

EL Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a elogiar este jueves el plan economico del Gobierno, aunque evitó dar precisiones sobre la fecha en que el directorio del organismo se reunirá para dar el visto final a la tercera revisión del programa con Argentina y autorizar el desembolso de u$s900 millones.

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"No tengo la fecha exacta de reunión de directorio, pero en cuanto se sepa nos aseguraremos de informarla”, señaló la vocera del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa, en la que participó C5N, y donde detalló que el acuerdo a nivel staff "está en la etapa de finalizar la documentación necesaria para poder llevar la tercera revisión".

"Argentina ha avanzado notablemente a la hora de devolver la estabilidad económica al país. Vemos que la inflación sigue bajando, se han logrado grandes hitos en disciplina fiscal y pasar de un déficit a un superávit”, señaló en un primer momento la portavoz.

Julie Kozack, vocera del FMI.&nbsp;

Julie Kozack, vocera del FMI.

Para luego agregar que "se ha mejorado la posición económica en general" y "en algunos casos se han superado incluso los objetivos fijados para algunos programas". "También vemos que los riesgos de refinanciación se están mitigando a través de préstamos de deuda madura", sumó Kozack.

Luego de que el FMI anuncie a finales de octubre la tercera revisión del programa con el país, Kozack explicó que "el equipo se encuentra trabajando muy de cerca con las autoridades y están en la etapa de finalizar la documentación necesaria para poder llevar la revisión para nuestro Directorio y someterlo a consideración". "Está pendiente de autorización y esto supondría un desembolso de u$s900 millones a Argentina, si se autorizara”, remarcó.

La derrota de Donald Trump en EEUU y el efecto Paraguay en la región

En otra parte de la conferencia de prensa, la vocera del FMI fue consultada sobre si la contundente victoria demócrata en los comicios legislativas norteamericanos podría tener un impacto en la relación del país con el gobierno de Javier Milei, que desde asumida la presidencia se transformó en el principal aliado regional.

"No voy a especular sobre los acontecimientos políticos en Estados Unidos; esto más bien es competencia al gobierno estadounidense”, dejó en claro Kozack.

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De todas maneras, marcó que "en cuanto a nuestra incidencia, y como suele pasar con todos los países miembros, evidentemente trabajamos con Estados Unidos y nuestros principales interlocutores son la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Nosotros apreciamos mucho su trabajo continuado con nosotros y, en calidad de uno de los socios más principales del FMI, esto tiene mucho peso en nuestros programas de préstamos, etcétera, y esperamos que siga siendo así”.

Respecto a la situación política en Paraguay y la destitución de Santiago Peña sobre el escándalo financiero de Ueno Bank, el organismo resaltó que "las autoridades paraguayas han pasado a la acción rápidamente, incluyendo, por ejemplo, el pago a los depositarios asegurados; ese proceso ya está en curso".

"En general, no hemos visto ni en Paraguay ni en la región un contagio a otros bancos o mayor preocupación entre los clientes de otros bancos", completó sobre el análisis de impacto regional.

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