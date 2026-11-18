El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar oficial cotiza a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación, máximo nominal histórico, luego de una rueda de martes sin cambios, mientras que el blue sigue por encima de los $1.600, nuevo récord. Por su parte, a nivel financiero, el riesgo país mantiene la senda alcista y se incrementó hasta los 853 puntos básicos.

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

El Tesoro volvió a comprar dólares al BCRA para afrontar pagos de deuda y crece la presión sobre las reservas, en medio de la pausa en las colocaciones de bonos en el mercado local. En enero deberá afrontar pagos por unos u$s4.400 millones y busca asegurar los dólares necesarios sin convalidar tasas elevadas.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó este lunes en diálogo con Radio Mitre que "el dólar por definición está en equilibrio porque está en lo que el mercado dice donde tiene que estar; alguno podría argumentar que podría estar más abajo si el Banco Central no comprara". "Yo disiento en que nosotros ya cumplimos la meta con el fondo sobre compras de dólares. Eso para nosotros vale la pena y tenemos que seguir comprando reservas", añadió.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en el cuatro trimestre del año. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación.