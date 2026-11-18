Tras el reporte que tuvo lugar por la mañana, los Bomberos acudieron al domicilio y corroboraron que el escape era real. También llegó Defensa Civil, que decidió cortar la calle.

Vecinos de Lanús denunciaron que continúan las fugas de gas luego de la terrible explosión que tuvo lugar el viernes por la mañana , la cual dejó el saldo de un muerto y varias personas heridas.

Mariela López Brown, desde la zona del impacto, contó en C5N que desde muy temprano los vecinos comenzaron a realizar denuncias por escapes de gas en las cercanías. Uno de los primeros llamados ocurrió desde la calle Carlos Gardel al 900, adonde finalmente acudieron personal de Bomberos y Defensa Civil para constatar la fuga: Defensa Civil montó un perímetro para resguardar a los vecinos y cortó el tránsito.

Según contó la periodista, hubo al menos otras cuatro alertas durante la mañana, por lo cual los Bomberos se dedicaron a atender esas urgencias mientras se esperan a los operarios de las empresas de gas para que solucionen el inconveniente.

Uno de los vecinos también contó que hay personas que están cortando los cables de gas de manera deliberada, s umándose como agravante a esta situación.

La explosión fatal en Lanús del pasado viernes mantiene conmocionada a la zona, con varias familias que no pueden regresar a sus casas. Roberto , uno de los damnificados, habló con C5N tras recibir el alta médica luego de permanecer internado en grave estado, y contó su dramática experiencia. "Volé por el aire" , relató, después de perder su casa.

En diálogo con Mañanas Argentinas, el hombre denunció presunta negligencia por parte de los operarios que trabajaban en el lugar minutos antes del estallido, agradeció la ayuda de los vecinos que le salvaron la vida y pidió asistencia habitacional para poder empezar de nuevo.

Según reconstruyó, el episodio ocurrió mientras conversaba en la vereda con Alejandro, un trabajador de una pollería cercana, frente al lugar donde personal de una empresa tercerizada y de Metrogas intentaban controlar una pérdida. "Estaba hablando tranquilamente y mirando cómo personal de Metrogas se reía e intentaba arreglar la pérdida. Y eso causó la explosión", afirmó.

El impacto lo lanzó varios metros. "Viví algo que nunca voy a volver a vivir. Volé por el aire. Soy un hombre que pesa 130 kilos y me levantó como si fuese de papel", describió Roberto, quien cayó contra el escalón de un bazar cercano. Como consecuencia del golpe y la onda expansiva, sufrió el desprendimiento del cuero cabelludo (lo que le significó más de 45 puntos de sutura en la cabeza), cortes en un ojo y la incrustación de astillas de madera en el pecho y a la altura del hígado.

Críticas al operativo previo a la explosión

Roberto aseguró que antes del estallido se observaba claramente la salida del gas y cuestionó la actitud de quienes intervinieron en la reparación. "Trabajaron con mucho relajo, si vale la palabra, como sobrando la gravedad", sostuvo, y señaló que "se veía la estela del gas" en la puerta de su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, los primeros trabajadores pertenecían a una firma tercerizada y aguardaban la llegada de la distribuidora. Cuando arribaron tres empleados de Metrogas con medidores, uno de ellos habría minimizado el riesgo. "Se paró en la baranda protectora de donde estaba saliendo esa estela de gas, canchereando y oliendo el gas como si estuviese drogándose, diciendo: 'Mirá, no pasa nada'", relató.

Confiado en esa evaluación, Roberto subió dos veces a su vivienda a buscar sus llaves y sus zapatillas, ya que había salido descalzo. Minutos después, mientras hablaba por teléfono con su esposa para avisarle que en veinte minutos solucionarían el problema, se produjo el estallido.

La asistencia de los vecinos y la atención médica

A pesar de la violencia de la explosión, Roberto nunca perdió el conocimiento y destacó el rápido auxilio de los comerciantes y residentes de la cuadra. "Alguien de ahí del bazar sacó un trapo de los que venden ellos y me lo colocó en la cabeza, me acomodó porque se me había desprendido, me ató, me hizo como una suerte de turbante y dijo: 'No te toques, no te toques'", recordó. Luego, entre los empleados del bazar, una vecina del edificio y un trabajador de una fiambrería lo trasladaron hasta la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Beltrán, donde aguardaba la ambulancia.