A qué hora sale el GTA 6 El esperado videojuego de Rockstar llega a la PlayStation 5 y a la Xbox Series X|S este jueves después de una espera de más de una década. No será un lanzamiento global en simultáneo, por lo que en algunos países podrá jugarse antes que en otros. Por Agregar C5N en









Recomiendan descargar y precargar el juego antes de su lanzamiento. Redes sociales

La espera al fin terminó: este jueves 19 de noviembre llega, después de más de una década, la secuela de Grand Theft Auto, el GTA 6. Con una alta expectativa, los fanáticos de Rockstar se preparan para por fin disfrutar del videojuego, cuyo mundo ficticio estará centrado en Leónida, basado en el estado de Florida y, en particular, en la ciudad de Miami.

En la Argentina, el juego se podrá empezar a jugar a las 0 del jueves 19, hora local, es decir, en la medianoche del miércoles al jueves. El horario rige tanto para PS5 como para Xbox Series X|S y se aplica según el huso horario de cada país.

Quién podrá jugar primero al GTA 6 El primer país en acceder será Nueva Zelanda: el desbloqueo digital en PS5 arranca a las 8 de la mañana de este miércoles. En el otro extremo están México y Centroamérica, que tendrán su ventana a las 3 de la madrugada del jueves. Entre la primera y la última ventana confirmada hay 19 horas de diferencia.

Los jugadores argentinos quedan en el medio de la tabla: arrancan 16 horas después que los neozelandeses y tres horas antes que los mexicanos. Hay una salvedad: los horarios por país surgen de la PlayStation Store y Microsoft no publicó un desglose equivalente para Xbox, aunque se espera el mismo criterio de medianoche local.

Cuánto sale el GTA 6 y cómo precagarlo para ya tenerlo disponible Quienes ya compraron el juego no tienen que esperar para descargarlo. En Xbox Series X|S la precarga arrancó el lunes 9 de noviembre a las 21 y en PS5, el martes 10 a las 0, hora argentina. Con la instalación lista, solo resta que se active el desbloqueo.

En cuanto al bolsillo, en la PlayStation Store de Argentina la edición estándar cuesta u$s79,99 y la Ultimate, u$s99,99, mientras que en la Microsoft Store figuran a unos $113 mil y $142 mil, respectivamente. A esos valores hay que sumarles los impuestos y percepciones que agregue la tarjeta, según el medio de pago y la cotización del día. Por tener precios regionalizados en pesos, Xbox queda algo por debajo del valor completo al dólar tarjeta. Otro dato para tener en cuenta es el formato. Las versiones físicas no traen disco, sino un código de descarga, y la Ultimate se vende solo en digital. Además, toda reserva o compra anterior al 20 de noviembre suma el Vintage Vice City Pack, y las reservas digitales incluyen un mes gratis de GTA+.