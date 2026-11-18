El índice financiero medido por JP Morgan se incrementa 0,4%, impulsado por el rebote de los títulos soberanos. Por su parte, el Merval avanza 0,6% en pesos y en Wall Street los activos locales se mueven con tendencias variables.

Los activos financieros argentinos operan este miércoles con mayoría de subas en la plaza local y Wall Street. Por su parte, el riesgo país se incrementa y se ubique en los 856 puntos , al tener una suba de (-0,4%) respecto al miércoles. Por su parte, el Merval avanza 0,6% en pesos y el Wall Street los activos locales se mueven con tendencias mixtas.

El riesgo país volvió a quebrar la barrera de los 850 puntos y se desplomaron los bonos argentinos

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval opera en la zona de los 82.247 puntos, impulsado por las subas de YPF (+2,58%), Grupo Financiero Galicia (+2,42%) y TGS (+1,84%).

En Wall Street, en tanto, los ADRs argentinos muestran un comportamiento mucho más volátil con rebotes pronunciados en Cresud (+9,16%) , Central Puerto (+4,95%) , Banco Supervielle (+4,67%) , IRSA (+3,30%) y Banco Macro (+3,08%) , mientras que en la vereda opuesta lideran las bajas Bioceres (-5,41%) , Ternium (-1,09%) , Corporación América Airports (-0,64%) y Globant (-0,52%) .

Los bonos soberanos argentinos atraviesan una rueda de estabilidad y ligera recuperación. Los títulos en dólares muestran subas moderadas encabezadas por el tramo medio y corto: el AE38 sube 1,32%, el GD30 avanza 1,11%, el AL30 gana 1,02% y el AL35 acompaña con un +0,45%.

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, en nuestro caso, Argentina.

Una medición alta puede repercutir negativamente en la llegada de inversiones a largo plazo, clave para realizar obras, además de complicar las necesidades financieras.

Desde el agente financiero Rava explican que "la importancia de tener en cuenta el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales".

"Los banqueros pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa enfrentar una serie de problemas nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las características políticas, económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con los que intenta establecer relaciones. Asimismo deben estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones", agregaron.