Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de noviembre El oficial opera a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana al alza, con presión sobre el tipo de cambio y disparada del paralelo. Por Agregar C5N en









El dólar oficial arrancó la semana al alza. Freepik

El dólar oficial cotiza a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación, máximo nominal histórico, luego de un inicio de semana con suba de $5, en el que el blue se disparó hasta $1600, nuevo récord. Por su parte, a nivel financiero, el riesgo país retomó la senda alcista y se incrementó hasta los 853 puntos básicos.

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

En paralelo, el Banco Central compró u$s33 millones en la última rueda y las adquisiciones acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s256 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron hasta los u$s49.464 millones, por lo que la capacidad de sostener la acumulación de divisas continúa entre los principales focos de atención de los inversores.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó este lunes en diálogo con Radio Mitre que "el dólar por definición está en equilibrio porque está en lo que el mercado dice donde tiene que estar; alguno podría argumentar que podría estar más abajo si el Banco Central no comprara". "Yo disiento en que nosotros ya cumplimos la meta con el fondo sobre compras de dólares. Eso para nosotros vale la pena y tenemos que seguir comprando reservas", añadió.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en el cuatro trimestre del año. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación.