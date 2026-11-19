El furor del lanzamiento del GTA VI llegó a la NBA : por una noche, Miami Heat se transformó en Vice City , y adoptó el nombre de la ciudad donde se desarrolla el videojuego, recientemente relanzado a nivel mundial. El equipo cambió los colores de su vestimenta y hasta del Kaseya Center, el estadio donde hace de local, y se quedó con el triunfo 137-130 ante Milwaukee Bucks.

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Bajo el lema A Night in Vice City, la franquicia de Florida y Rockstar Games organizaron una experiencia que combinó el deporte, videojuegos y entretenimiento: la cancha fue completamente personalizada con la estética de Grand Theft Auto VI, mientras que los jugadores utilizaron una indumentaria exclusiva, de edición limitada con detalles rosa intenso, una combinación que recupera los colores característicos de Miami y la estética del juego.

Solo por esa noche, Los Heat se llamaron Vice City, y tuvieron el primer cambio de identidad de la historia de un equipo NBA: Rockstar pagó 975 mil dólares para rebautizar el Kaseya Center donde juega Miami Heat. Por su parte, el condado de Miami-Dade cerró un acuerdo de 3,9 millones de dólares con Rockstar que incluye un enorme letrero de azotea que dice “Welcome to Vice City” en el Kaseya Center del Miami Heat.

Mientras tanto, las ciudades de Miami y Miami Beach hicieron sus propios acuerdos para promocionar el videojuego en el transporte público, la playa y otros lugares. Rockstar también encargó una serie de murales, muchos en el vecindario de Wynwood, conocido en todo el mundo por su arte callejero.

En lo que fue la noche, hubo actuaciones musicales, camisetas que caían en paracaídas sobre las tribunas y hasta una mascota del juego paseándose entre los aficionados. Travis Scott y MrBeast estuvieron entre los asistentes.

Además, Cactus Jack, en colaboración con Nike, Miami HEAT y Grand Theft Auto VI, diseñó una nueva colección de ropa de estilo de vida para celebrar la noche donde Heat también usará el uniforme de edición de Cactus jack en la cancha. La colección estuvo disponible en Miami dentro del estadio cuando las puertas se abrieron donde los fanáticos pudieron elegir entre dos estilos exclusivos.

Por su parte, los jugadores también recibieron un maletín con una PS5 Pro totalmente personalizada: se trata de una versión modificada cuya carcasa representa motivos de palmeras grabadas junto al logotipo de GTA 6, además de tres franjas centrales iluminadas en esos tonos turquesa y magenta que nos trasladan a Vice City.

First Look at the Grand Theft Auto VI suitcase with the GTA 6 PS5. Its a beauty

Unboxing pic.twitter.com/jaFpEuzpEI — GTA News RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) November 18, 2026

Miami Heat cerraron una noche más que exitosa: le ganaron a Milwaukee Bucks

Pese a que el GTA 6 se llevó todas las miradas de la reversión del estadio y el nombre de Miami Heat, el equipo disputó un partido más que importante en la NBA.

El conjunto local venció por 137 a 130 a los Bucks, donde Giannis Antetokounmpo brilló contra su exequipo: el griego sumó 27 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias y se quedó a un pase de redondear con un triple doble.