El ministro de Economía expuso en el marco del Somos Pymes Summit llevado a cabo en La Rural, donde defendió el equilibrio fiscal y destacó el récord exportador impulsado por la energía y la minería.

El ministro de Economía, Luis Caputo , convocó este miércoles al sector empresarial a "cambiar el chip" para dejar atrás el temor a un regreso al pasado, pidió acelerar las inversiones y, de cara al 2027, aseguró: "La respuesta está en el voto de ustedes" .

Durante una disertación en el Somos Pymes Summit, llevado a cabo en La Rural, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la raíz de las crisis argentinas de los últimos 125 años fue el déficit fiscal crónico financiado con impuestos, deuda y emisión, sumado al atropello a la propiedad privada.

En ese sentido, reivindicó haber alcanzado las cuentas en orden sin defaultear ni vulnerar contratos, y aseguró que la baja de la inflación continuará mientras se sostenga la disciplina fiscal y monetaria.

En materia cambiaria y comercial, Caputo buscó disipar las expectativas de devaluación de cara al próximo año electoral y afirmó que quienes esperan un dólar a $3.000 o $4.000 deben "cambiar el chip" . Explicó que el superávit comercial pasó de u$s8.000 millones a u$s30.000 millones, garantizando divisas para el ahorro, las importaciones, el giro de dividendos y la recomposición del balance del Banco Central.

Asimismo, destacó que todos los rubros exportadores muestran fuertes subas —con pymes en récord de 13 años— y proyectó que los sectores de energía y minería triplicarán sus ventas externas hacia 2031, traccionando al resto de la economía mediante las rondas de proveedores del RIGI, donde el 82% de las compras ya son locales.

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, participó del encuentro El país que se viene, organizado por Somos Pymes. pic.twitter.com/n5KCg2aINA — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 18, 2026

Frente al reclamo por el elevado costo financiero en pesos —donde las pymes se financian a tasas de entre el 60% y el 80% frente a una tasa de mercado del 25%—, el ministro detalló un mecanismo acordado con grandes firmas como YPF, Rio Tinto y Vista para reducir esa brecha de 50 puntos. "Lo que les estamos pidiendo a las empresas es: 'Ustedes confórmenles las facturas el día uno, aunque les vayan a pagar a 90 días', porque entonces las pymes con esa factura se pueden dar vuelta y descontarla al crédito de YPF, Rio Tinto, Vista y demás, que es del 25%", explicó. A este esquema sumó el alivio transitorio dispuesto a través de ARCA mediante la suspensión de embargos y planes de cuotas, mientras el crédito bancario y el financiamiento bursátil crecen un 105% y un 90%, respectivamente.

Respecto al mercado laboral y la competitividad, Caputo señaló que por primera vez en casi dos décadas volvió a crecer el empleo, aunque reconoció que el avance se dio principalmente en el segmento informal —cuyos ingresos reales subieron un 53% frente al 10% de los asalariados formales—.

Por ello, instó a los empleadores a aprovechar la ley de modernización laboral, que reduce de 19 a 2 puntos las cargas patronales para nuevas contrataciones, y enumeró los cuatro ejes oficiales para ganar productividad sin recurrir al tipo de cambio: la baja de impuestos por casi US$ 30.000 millones anuales, la eliminación de 18.000 regulaciones, la reducción del costo financiero y la mejora en infraestructura. "Esto es todo lo que nos va a hacer más competitivos, no las devaluaciones; eso era lo que había que hacer porque el modelo anterior era tan paupérrimo que llevaba a que el único camino fuera ese", subrayó.

Hacia el cierre, el funcionario planteó la necesidad de un cambio cultural tanto en la dirigencia como en el empresariado, al advertir que el fin de la inestabilidad exige competir con mejores productos y precios en lugar de trasladar ineficiencias al consumidor o especular con el sobrestockeo. "Al cambiar el modelo, hay que cambiar el chip, hay que pensar en términos de: '¿cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago hasta para exportar?'", remarcó.

Si bien admitió que un índice de pobreza del 32% sigue siendo "aberrante" pese a que 12 millones de personas salieron de esa condición, destacó que el Gobierno cuenta con resultados concretos para exhibir y pidió confianza para consolidar el rumbo: "No subestimemos a la sociedad argentina; la respuesta hoy está en el sector privado".