La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial. Entre los dirigentes presentes se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y como representante local se encontraba el intendente de San Fernando Juan Andreotti.
A su vez participaron Adán Bahl, Adrián Fuertes, Adrián Santarelli, Alberto Arrúa, Alberto Gelené, Aldo Leiva, Alejandro Deanes, Alejandro Dichara, Alejandro Grillo, Alexis Guerrera, Alicia Aparicio, Andrea Freitas, Andrés Rodríguez, Ayelén Rasquetti, Ayelén Mazzina, Bárbara Rossen, Bernardo Knipscheer, Blanca Cantero, Cachi Martínez, Cacho Barabaro, Caren Tepp, Carlos Acuña, Carlos Bebilaqua, Carlos Cisneros, Carlos Greco, Carlos Puglielle, Carlos Rojo, Carolina Farías, Cecilia Gortari, Cecilia Moreau, Cecilia Segura, César Lescano, Claudia Neira, Claudio Ferreño, Cristian Castro, Cristian Jerónimo, Cristian Olivetti, Daniel Harrigton, Darío Gollan, Diego Giuliano, Diego Molea, Diego Segovia, Eduardo Cergnul, Emir Félix, Enrique Cresto, Esteban Sancio, Estefanía Bordoni, Estela Nedder, Eva Andreotti, Facundo Tignanelli, Federico Mochi, Federico Subieles, Fernando Rodríguez, Francisco Caporricio, Franco Aranda, Gabriela Lizana, Gastón Granados, Gastón Javier, Germán Brailar, Germán Di Cesare, Gimena López, Graciana Peñafort, Guille Snopek, Gustavo Arrieta, Gustavo Bordet, Gustavo Menéndez, Gustavo Pandiani, Héctor Cusipuma, Hernán Arranz, José Ignacio de Mendiguren, Jaime Perczyk, Javier Martínez, Javier Osuna, Jorge Chica, Jorge Difonso, Jorge Mugdise, Jorge Solá, Josefina Gladys González, Juan Cabandié, Juan de Jesús, Juan José Amavet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Soler, Juan Manuel Valdez, Juan Manzur, Juan Martín Malpeli, Juan Monteverde, Juan Pablo de Jesús, Juan Pablo García, Juan Pablo Luque, Julián Álvarez, Katia Blanc, Kelly Olmos, Koky Araujo, Lautaro Elviter, Leandro Santoro, Leo Grosso, Lorena Arrozogaray, Lorena Núñez, Luciana Paduolo, Luciano Di Napoli, Malena Galmarini, Marcela Basualdo, Marcela Durrieu, Marcelo Barbur, Marcelo Lewandowsky, Marcos Pisano, Marianela Marclay, Mariano Arcioni, Mariano Martín Luis, Mariano Recalde, Marina Jaureguiberry, Marina Salzman, Mario Caputo, Marisa Fassi, Marisol Soriano, Martín Marinucci, Matías Lammens, Matías Molle, Matías Stevanato, Mauro Díaz Chávez, Maxi Sciani, Mayra Mendoza, Mica Ferraro, Moira Lanesan, Natalia Álvarez, Nicolás Mantegazza, Noelia Saavedra, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Mirolo, Pablo Yedlin, Pato Galmarini, Pepe Albistur, Pipi Alí, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Bravo, Ricardo Casal, Roberto Vázquez, Román Naya, Roxana Bertone, Roxana Monzón, Rubén Duso, Sabrina Selva, Sara Aparicio, Sebastián Galmarini, Sebastián Rovira, Sergio Bordoni, Sofía Vanelli, Tania Kyshaevic, Teresa García, Topo Rodríguez, Valeria Arata, Vanesa Abril, Verónica Barograf, Yamila Ruiz y Yolanda Vega. También estuvieron Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával junto a otros jefes comunales y referentes del peronismo de distintos puntos del país.