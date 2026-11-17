En su paso por La Revuelta, la cantante blanqueó sin filtros su mala racha en la intimidad. Entre las intensas giras que la distancian de su novio y la insólita pérdida de su compañero erótico, reconoció que todavía no pudo conseguir un reemplazo.

Emilia Mernes confesó en la TV española que perdió su juguete sexual y que su intimidad se vio afectada.

En su paso por la televisión española, Emilia Mernes blanqueó sin filtros su mala racha en la intimidad. Entre las intensas giras que la distancian de su pareja y la insólita pérdida de su compañero erótico, aseguró: "La estoy pasando fatal" y reconoció que todavía no pudo conseguir un reemplazo.

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En medio del lanzamiento de BODYPAINTING , su nuevo single ya disponible en todas las plataformas, Emilia Mernes revolucionó la televisión española con una entrevista tan divertida como subida de tono. Invitada al ciclo de David Broncano, la artista argentina no esquivó las clásicas preguntas picantes del programa y dejó a todos sorprendidos al blanquear el mal momento que atraviesa en su vida íntima.

Con la libido repartida casi por completo en el trabajo y en el marco de su exigente gira internacional, Emilia reconoció que su actividad sexual cayó en picada en las últimas semanas. "Like a virgin, como Madonna", lanzó entre risas para graficar su sequía actual, antes de explicar los dos motivos detrás de este parate.

Por un lado, la agenda laboral la mantiene lejos de su novio: "He estado distanciada por trabajo con Duki por unos días", explicó sobre el presente de ambos. Pero el verdadero drama llegó cuando confesó que tampoco cuenta con su plan B para sobrellevar la distancia. "Tenía un acompañante y lo perdí. Espero que mis papás cambien de canal, aunque ya tengo 30 años", bromeó mirando a cámara.

Lejos de quedarse ahí, la intérprete profundizó en el duelo por el objeto perdido, al que describió con nostalgia: "La estoy pasando fatal. Estoy sin...", lamentó dejando la frase picando en el estudio.

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Ante la curiosidad de Broncano por saber dónde había quedado el preciado juguete —que, según reveló, había adquirido justamente en España—, Emilia lanzó una teoría: "En algún hotel habrá quedado, capaz. Qué disgusto, le tenía mucho cariño, tenía forma de corazón, era muy interesante".

Por ahora, mientras sigue presentando su nueva música por el mundo y aguarda el reencuentro con Duki, la cantante admitió que todavía no logró encontrarle un reemplazo a su fiel compañero de gira.

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Emilia cumplió 30 años y celebró con una fiesta con glamour y rodeada de cariño. La artista compartió un carrusel de imágenes con la velada con una estética gótica, junto a Duki y los padres de la famosa.

Para la ocasión, la cantante entrerriana eligió dos diseños total black: un minivestido de plumas con encaje para el inicio de la jornada y un corset de cuero combinado con tapado de pelo blanco, collar de piedras bordó y medias de red durante la cena. "Tres décadas inolvidables", publicó.

La velada de la famosa estuvo decorada con tonos vino, velas rojas y flores oscuras, y festejó con el rapero y sus amigos más cercanos: Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino.